Warum zwei Erfurterinnen mit ihrer Tierliebe unter die Haut gehen

Spenden für Tierheim Eisenberg: Bei den Tätowiererinnen Juliane Großmann (links) und Juliane Ellinger – hier in ihrem Studio in Erfurt – ist Tierliebe Hautsache.

Erfurt/Eisenberg Saale-Holzland-Kreis: Die Tierfreundinnen Juliane Großmann und Juliane Ellinger aus Erfurt bringen einen Teil ihres Spendenerlöses aus der Aktion „Stechen für den guten Zweck“ ins Tierheim nach Eisenberg.

Das Schicksal von Tieren geht vielen Menschen unter die Haut. Bei Juliane Großmann und Juliane Ellinger trifft das sowohl im übertragenen als auch im wahren Wortsinn zu. Die beiden Erfurter Tattoo-Artists „Linienliebe“ (Großmann) und „Hobocat“ (Ellinger) bezogen im Oktober vergangenen Jahres ihr gemeinsames Studio „Yeah Baby!“ in Erfurts Nordhäuser Straße 80. Vorher hatte jede für sich allein gearbeitet. Vergangenen Freitag warfen die Tattoo-Künstlerinnen für den guten Zweck ihre Arbeitsgeräte an. Je 700 Euro gehen an die Stadttaubenhilfe Erfurt und an das Tierheim in Eisenberg.

Die Studioeinrichtung im Flachbau gleich neben der ehemaligen Zahnklinik zeugt von Geschmack und Funktionalität. Viel Licht fällt in den Arbeitsraum, Scheinwerfer sorgen für zusätzliche Beleuchtung, damit möglichst kein Stich daneben geht. Wenn es doch einmal passiert? „In unserer Branche kann man ganz gut zeichnen, so dass sich der Fehler korrigieren lässt“, spricht Juliane Ellinger aus Erfahrung. Die Tätowiererin engagiert sich in der Stadttaubenhilfe Erfurt, hält seit 2021 selbst Tauben. „Neben einer Rassetaube pflege ich etwa 20 Stadttauben, die draußen nicht überlebensfähig wären“, erzählt sie.

Die Erstversorgung übernehmen Tauben-Ersthelfer mit ihrem Vorrat an Antibiotika und Schmerzmitteln, danach sollten die Tauben tierärztlich behandelt werden. „Wir versuchen, Euthanasie zu vermeiden“, sagt Ellinger. Dass eine Taube hilfebedürftig sei, erkenne man sowohl an sichtbaren Wunden oder Verletzungen, als auch daran, dass das Tier Schwierigkeiten beim Fliegen hat oder bei Gefahr keine Fluchtversuche unternimmt. Ein aufgeplustertes Gefieder oder Durchfall seien weitere Indizien für Unstimmigkeiten.

Erfurter Verein kontrolliert Tauben-Population

Tauben seien robust und könnten sogar mit einer Amputation weiterleben. „Sie kommen dann in sogenannte Handicap-Volieren in Erfurt, Schwerborn oder Kranichfeld“, erläutert Ellinger. Der aktuell 35 Mitglieder starke Verein Erfurter Tauben kümmere sich um die Errichtung von Taubenschlägen, um die Population zu kontrollieren.

Ein Tattoo erfordert äußerste Präzision und eine ruhige Hand. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Tauben übertrügen nicht mehr Krankheiten als andere Tiere, so dass man sie problemlos anfassen könne, schreibt der Verein in seinem Flyer. Optimales Futter wie Körner und Sämereien, Mais, Erbsen, Weizen und dergleichen würden die Tiere in Städten kaum finden. Trotz des Hungers brüteten sie bis zu zehnmal im Jahr jeweils zwei Eier aus. Ein Fütterungsverbot ändere nichts, bewirke lediglich eine Fehl- und Mangelernährung der Tiere. Taubenkot schädige keine Gebäudefassaden, heißt es weiter. Häufig sichtbare dünne Exkremente seien durch Mangelernährung bedingter Hungerkot.

Thüringenweit engagieren sich Taubenfreunde für ihre Schützlinge. So entstand die Brücke von Erfurt in den Saale-Holzland-Kreis. Silvia Hahn ist die Leiterin des Tierheims in Eisenberg und derzeit für sieben Hunde sowie über 20 Katzen zuzüglich Freigänger verantwortlich. Juliane Großmann, die am Freitag ihren Kunden tierische Motive für das Eisenberger Tierheim stach, will die Spende am 3. Februar gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Ellinger übergeben. Die Spendenübergabe in Erfurt ist ebenfalls für den 3. Februar geplant.

Tierheim-Chefin in Eisenberg: Spende kommt zum richtigen Zeitpunkt

Silvia Hahn ist hocherfreut über 700 Euro für ihre tierischen Schützlinge. „Wir waren noch nie an einer solchen modernen Spendenaktion beteiligt“, sagt sie. „Dieses Jahr haben wir einige Umbauten und Neuerungen im Tierheim Eisenberg geplant, so dass die Spende genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.“ Spenderin Großmann würde sich freuen, wenn ein Teil des Geldes den Katzen zugute käme. „Ich mag Katzen, weil sie einerseits anschmiegsam sind und andererseits tun, was sie wollen.“

Außerhalb von Spendenaktionen mit begrenzter Motivauswahl hat sich Juliane Großmann auf florale und feminine Tattoos spezialisiert, während Juliane Ellinger vorzugsweise alte Bilder wie einen Van Gogh auf Häuten neu interpretiert. Seit 2017 beziehungsweise 2018 sind die Frauen im Geschäft. Tätowieren sei zwar ein Handwerk, aber kein Ausbildungsberuf. „Man sucht sich einen Tattoomaster und durchläuft dann einen Entwicklungsprozess“, beschreibt Ellinger den Zeitraum, bevor es Menschen an die Haut geht.

Viele Leute lassen sich ihre Haustiere stechen

Wie kommt die Zeichnung auf die Haut? „Eine Vorzeichnung wird auf Kohlepapier aufgetragen und als eine Art Schablone auf die Haut gebracht“, erklärt Juliane Großmann. Für die Spendenaktion standen Motive wie Katze und Hund in einem Pullover, Hase in der Teetasse, Turteltauben, Maus im Sektglas oder ein Reh im Blumenbeet zur Auswahl. Tierisch ginge es auch im Berufsalltag zu. „Viele Leute lassen sich ihre Haustiere stechen“, sagt Großmann und schlägt damit wieder den Bogen zur privaten Tierliebe.

„Die Menschen sollten Tieren mehr Beachtung schenken und ihre Hilfsbedürftigkeit erkennen“, sagen die Künstlerinnen unisono. Und Juliane Ellinger fügt hinzu: „Ich kann nicht verstehen, wie man an einem verletzten Tier vorbeigehen kann.“ Mit der Spende von insgesamt 1400 Euro wollen sie tierisches Leid lindern.

Informationen: Notfalltelefon für kranke und verletzte Tauben: 0176/88463096 oder online: erfurter.tauben@gmail.com. Kontakt Tierheim Eisenberg: kontakt@tierheim-eisenberg.de oder telefonisch: 036691/52030; 01514/0496482