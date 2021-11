Weihnachtsfeier für Senioren in Schkölen fällt aus

Schkölen. Absage gilt auch für die Schkölener Ortsteile

In Schkölen wird es in diesem Jahr keine traditionelle Seniorenweihnachtsfeier geben. Auf der zurückliegenden Stadtratssitzung im November hatte Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancová erläutert, das aktuelle Infektionsgeschehen lasse eine solche Veranstaltung nicht zu. Die Verantwortung den Bürgern gegenüber mache es bei stets steigenden Infektionszahlen unausweichlich. Auch in den Schkölener Ortsteilen Böhlitz, Nautschütz, Zschorgula und Pratschütz wurden die gemeinschaftlichen Weihnachtsfeiern vorsorglich abgesagt.