Bürgermeister Michael Kieslich (rechts) gemeinsam mit dem Leiter des Obi-Marktes, Marco Mylius, und dem Testpersonal am neuen Testzentrum in der Königshofener Straße 25.

Weiteres Test-Zelt geht in Eisenberg an den Start

Eisenberg. Die Stadt Eisenberg bietet nun Corona-Tests an sechs Tagen die Woche an.

Die Möglichkeiten, sich in Eisenberg auf Corona testen zu lassen, erweitern sich. So wird das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes am Steinweg (Hinterhof der Stadtbibliothek) ab 17. Mai an zwei Tagen pro Woche zur Verfügung stehen:

Dienstag 14 bis 18 Uhr

Donnerstag 14 bis 18 Uhr

Hinzugekommen ist in dieser Woche ein Testzentrum am Obi- Baumarkt in der Königshofener Straße 25. Dieses hat die Betreiberfirma gemeinsam mit dem Obi in Eisenberg vom zuständigen Gesundheitsamt des Saale- Holzland- Kreises genehmigt bekommen. Die Testung findet, ebenso wie beim DRK am Steinweg, im Rahmen des kostenlosen Bürgertests statt.

Die Testung dauert insgesamt rund 20 Minuten und ist, ebenfalls wie am Steinweg, ohne vorherige Terminabsprache möglich. Für die Ausstellung einer Bescheinigung ist es notwendig, ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Geöffnet ist das neue Obi-Testzentrum:

Montag bis Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr

Samstag 8.30 bis 16 Uhr

Bürgermeister Michael Kieslich machte sich am Mittwoch selbst ein Bild vom neuen Testzentrum und sprach mit Obi-Marktleiter Marco Mylius über Unterstützungsmöglichkeiten durch die Stadt. So wird die Stadtverwaltung ein Stück Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und Informationsbanner und Aushänge anbringen und verteilen.

„In sehr regelmäßigen Abständen fragen Bürgerinnen und Bürger wie auch Dienstleister, beispielsweise Friseursalons, bei uns an, um zu erfahren, wo Testmöglichkeiten in Eisenberg bestehen“, erklärt Kieslich. „Nun haben wir mehrere Testmöglichkeiten in der Stadt, die von Montag bis Samstag zur Verfügung stehen. Das sorgt dafür, dass wieder vermehrt Angebote im Bereich Dienstleitungen, aber beispielsweise auch im Tiergarten, von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden können.“