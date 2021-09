Zuschuss für Vereine und Jugendbeirat Eisenberg

Eisenberg. Kulturausschuss in Eisenberg berät

Der Entwurf zur Satzung eines Jugendbeirats in der Stadt Eisenberg steht diesen Donnerstag, 30. September, auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses im Eisenberger Stadtrats.

Einen Antrag zur Gründung eines Kinder- und Jugendbeirats in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes hatte die Stadtratsfraktion der Linken an den Stadtrat gestellt. Zudem entscheidet der Kulturausschuss per Beschluss über die Vergabe von städtischen Zuschüssen an die in Eisenberg ansässigen Vereine. Am Ende der öffentlichen Sitzung wird der Bürgermeister Informationen geben.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Donnerstag, 30. September, 18 Uhr, Stadthalle Eisenberg

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eisenberg.