Berlin / Stuttgart / Gera. Die Olympiade der Köche steigt Anfang Februar in Stuttgart. Wie ein Koch aus Gera in die fünfköpfige Mannschaft kam.

Sein Leibgericht ist „Käsespätzle – in der österreichischen Variante“, zubereiten kann er aber fast alles, was der Gaumen begehrt. René Müller aus Gera ist Anfang Februar als Koch dabei, wenn die Crème de la Crème der internationalen Kochkunst mit ca. 2000 Köchinnen und Köchen aus 70 Ländern bei der Intergastra 2024 in Stuttgart zusammenkommt zur „Olympiade der Köche“. Darüber informiert das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in einer Pressemitteilung.