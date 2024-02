Gera. Unbekannte haben versucht, in ein noch nicht bezogenes Haus einzubrechen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Gera und Umgebung.

Ein noch unbezogenes Eigenheim in Gera geriet ins Visier unbekannter Täter. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, versuchten die Einbrecher, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen.

Ins Gebäude kamen die Unbekannten nicht, die hinterließen aber Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Tatzeit kann nach Angaben der Polizei auf dem Zeitraum vom 23. bis zum 26. Februar eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Gera (0365 8234 1465) zu melden. Bezugsnummer: 0053112/2024.

Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind im Zeitraum vom 23. bis zum 26. Februar in eine Lagerhalle in der Naulitzer Straße in Gera eingebrochen. Aus der Lagerhalle wurden nach Angaben der Polizei unter anderem Baumaterialien für den Sanitärbereich entwendet.

Außerdem entstand Sachschaden am Gebäude. Insgesamt beklagt der Eigentümer Schäden im Wert mehrerer hundert Euro. Die Kripo Gera ermittelt zum Sachverhalt und sucht nach Zeugen. Aktenzeichen: 0052443/2024.

Hakenkreuz an Mauer gesprüht

Unbekannte haben ein Hakenkreuz an eine Mauer in der Friedhofstraße in Weida geprüht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte das Ordnungsamt das Hakenkreuz am Dienstag entdeckt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

