Gera. Ein 40-Jähriger hat eine Schreckschusswaffe aus dem Autofenster gehalten und damit einen anderen Mann bedroht. Die Meldungen der Polizei aus Gera.

Ein Streit über unterschiedliche Fahrweisen zweier Autofahrer ist Mittwochmorgen in Gera eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, endeten Gestiken und Lichthupen damit, dass der 40-Jährige eine Schreckschusswaffe aus dem Fenster hielt und sich der 53-Jährige dadurch bedroht fühlte und die Polizei verständige.

Die Polizei stellte die Waffe sicher und nahm eine Anzeige wegen Nötigung und Bedrohung auf.

Einbrecher in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus in der Eisenberger Straße in Gera geriet am Mittwochabend zwischen 17 und 19 Uhr ins Visier unbekannter Täter. Nach Angaben der Polizei drangen der oder die Täter gewaltsam in das Haus ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck.

Auch ein auf dem Fensterbett abgestellter Blumentopf ging zu Bruch. Die Kripo kam zur Spurensicherung zum Einsatz und nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0054220/2024 entgegengenommen.

Diebe auf Baustelle

Unbekannte haben Mittwochabend von 22 bis 22.45 Uhr von einer Baustelle im Weg der Freundschaft eine Überwachungskamera und einen Holzbalken gestohlen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Geraer Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0054258/2024 entgegen. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls wurden eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red