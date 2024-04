Gera. In Gera hat ein 35-Jähriger erst drei weibliche Jugendliche belästigt und anschließend eine Frau bedroht. Die Polizei griff ein.

Am vergangenen Samstag ging in Gera ein Notruf bei der Polizei ein, nachdem ein 35 Jahre alter Mann eine 46-Jährige bedroht haben soll. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann zuvor dadurch aufgefallen, dass er drei Mädchen im Alter von 12, 13 und 16 Jahren belästigt und unsittlich berührt haben soll.

Die 46-Jährige sprach den Mann auf sein Verhalten an und wurde umgehend von ihm bedroht. Dank weiterer Zeugenhinweise konnte die Polizei schließlich den Mann auf dem Markt anfinden und festnehmen und ins Gefängnis bringen.

red