Gera. Zunächst schlug er eine Scheibe ein, dann widersetzte er sich den Polizeibeamten. In Gera kam am frühen Sonntagmorgen ein Mann in Gewahrsam.

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 24-Jähriger randalierte am frühen Sonntagmorgen in Gera am Bahnhof. Wie die Polizei schreibt, schlug der Mann dort die Scheibe einer Lokalität ein. Daraufhin wollten ihn Beamte der Bundespolizei kontrollieren. Der Mann floh vor der Kontrolle und lief direkt einem ankommenden Polizisten in die Arme.

Der Mann habe bei der anschließenden Kontrolle massiv Widerstand geleistet, sodass ihn die Polizei schlussendlich in Gewahrsam nahm. Auch hier zeigte sich der 24-Jährige weiter aggressiv. Die Polizei leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red