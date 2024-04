Gera. In Gera gab es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche und Diebstähle. Das sind die Polizeimeldungen aus der Otto-Dix-Stadt.

Kellereinbruch

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Schleizer Straße ist zwischen dem 13. Und 23. April ein E-Bike der Marke Cube samt Schloss gestohlen worden. Laut Meldung der Polizei entstand bei dem Diebstahl ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch ins Vereinsheim

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Vereinsheim in der Keplerstraße in Gera ein. Glücklicherweise machten sie allerdings keine Beute, hinterließen aber Sachschaden, schreibt die Polizei in einer Meldung. Auch hier hoffen die Beamten auf Zeugen, die sich unter der Bezugsnummer 0103804/2024 bei der Kripo in Gera telefonisch (0365 8234 1465) melden können.

Einbruch ins Kosmetikstudio

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Nacht zu Dienstag in ein Kosmetikgeschäft in der Berliner Straße. Der oder die Täter drangen laut Polizeiangaben gewaltsam in das Geschäft ein und suchten nach Wertgegenständen. Modeschmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro wurde gestohlen.

Einbruch gescheitert

Misslungen ist ein Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in der Berliner Straße. Der oder die Täter versuchten ebenfalls in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in die Praxis zu gelangen. Dabei verursachten sie Sachschaden, sodass sie ihren Versuch abbrachen und die Flucht ergriffen.

red