Gera. In Gera ist am Wochenende ein Dackelwelpe vor einem Tierheim ausgesetzt worden. Bei eisigen Temperaturen musste das Tier stundenlang ausharren.

Wer hat diesen Dackelwelpen in Gera ausgesetzt, fragt sich derzeit die Polizei. Das Tier war am Sonntagabend zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr an einem Fahrradständer angebunden worden und musste dort bei Temperaturen nah am Gefrierpunkt ausharren. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, wurde schließlich die Besatzung eines Rettungsfahrzeuges auf den Welpen aufmerksam und konnte ihn Mitarbeitenden der Tierrettung übergeben.

Weil das Aussetzen des Tieres auch strafrechtlich relevant ist, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum bisherigen Halter des Tieres geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0105184/2024 bei der Polizei in Gera zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red