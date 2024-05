Gera. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Beim Ausweichen mit Lkw zusammengestoßen

Gera. Beim Einfädeln von der Zoitzbergstraße auf die Vogtlandstraße in stadteinwärtiger Richtung kam es am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall, so dass die Polizei zum Einsatz kam. Vermutlich bemerkte eine 44-jährige Skodafahrerin beim Einfahren auf die Vogtlandstraße den neben ihr fahrenden Peugeot zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser nach links aus, wobei es zur Kollision mit einem links neben ihm fahrenden Lkw vom Typ MAN kam. Am Peugeot sowie dem Lkw entstand Sachschaden. Der 27-jährige Peugeotfahrer wurde zudem leicht verletzt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen auf.

Scheiben an vier Fahrzeugen eingeschlagen

Gera. In der Wiesestraße und in der Clara-Zetkin-Straße haben Unbekannte, mutmaßlich auf Diebestour, zwischen Dienstag und Mittwoch die Scheiben an geparkten Fahrzeuge eingeschlagen. Bei insgesamt drei Pkw (VW, Honda, Opel) und einem Transporter (Ford) wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen, eine Handtasche sowie eine Laptoptasche wurden gestohlen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben könne.

Kinder bleiben bei Unfall mit Straßenbahn unverletzt

Gera. Zum Zusammenstoß eines VW-Kleinbusses mit einer Straßenbahn am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Berliner Straße meldet die Polizei, dass dabei doch nur eine Person leicht verletzt wurde, die 34-jährige Fahrerin des Kleinbusses. Die drei ebenfalls im Pkw befindlichen Kinder blieben entgegen erster Meldungen unverletzt. Sowohl am Pkw als auch an der Straßenbahn entstand Sachschaden in jeweils fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Geraer Polizei aufgenommen.