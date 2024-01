Hohenölsen/Greiz. In Hohenölsen steht am 20. Januar, die Aufstellung der Kreistagswahlliste des CDU-Kreisverbandes Greiz an. Eine „alte Bekannte“ will zudem in den Landtag einziehen.

In einer Mitgliederversammlung im Gemeindesaal Hohenölsen will der Kreisverband der CDU am kommenden Samstag, dem 20. Januar, die Kandidaten für die Kreistagswahlen am 26. Mai nominieren. Dabei strebt man an, die maximal zulässige Zahl an Bewerbern – nämlich 46 – auf der Liste zu platzieren. Derzeit, so teilt der Kreisvorsitzende der Christdemokraten, Ulli Schäfer, mit, gäbe es für die Wahl zum Kreistag sogar mehr Bewerber als Listenplätze. Man habe eine Warteliste angelegt.

CDU-Kreisverband Greiz will Landrätin für die Wahlen zum Landtag aufstellen

Nachdem die Kreistagsliste erstellt ist, soll gegen Mittag auch die Nominierung des CDU-Kandidaten oder der -Kandidatin im Wahlkreis Greiz I (Auma-Weidatal, Bad Köstritz, Bocka, Caaschwitz, Crimla, Harth-Pöllnitz, Hohenleuben, Hundhaupten, Kraftsdorf, Langenwetzendorf, Langenwolschendorf, Lederhose, Lindenkreuz, Münchenbernsdorf, Saara, Schwarzbach, Weida, Weißendorf, Zedlitz und Zeulenroda-Triebes) für die Landtagswahl am 1. September erfolgen. Der Kreisvorstand werde, teilt Schäfer mit, der Mitgliederversammlung eine Kandidatin vorschlagen. Nach Informationen der OTZ handelt es sich dabei um die bisherige Landrätin Martina Schweinsburg, die nach dem Erreichen der Altersgrenze nicht mehr als Landrätin kandidieren darf.

Die Bewerbung für ein Landtagsmandat hatte man ihr innerhalb der Union frühzeitig ans Herz gelegt, sie selbst hatte das Interesse für eine solche Wahlfunktion in den vergangenen Wochen und Monaten stets offen gelassen. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gibt es dem Vernehmen nach bislang nicht.

Bereits vor Wochen wurde für den Wahlkreis Greiz II Christian Tischner aufgestellt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner soll auch in der kommenden Legislatur die Union in Erfurt vertreten. Er wurde vor einigen Wochen von seiner Partei nominiert. © Christian Tischner | Christian Tischner

Für den Wahlkreis Greiz II hatten die Christdemokraten bereits vor einigen Wochen das bisher amtierende Landtagsmitglied Christian Tischner aus Greiz aufgestellt. Dem Bildungspolitiker der Thüringer Union trauen Vertraute auch ein Ministeramt in diesem Bereich zu, insofern die CDU Thüringen eine Regierungsbeteiligung erlangen kann.

