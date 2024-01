Greiz/Zeulenroda-Triebes. Der Greizer Nachtwächter lädt zum Konzert ein: die Ankündigungen und Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region

Die Nachrichten, Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

Zwei Mädchen spielen in Greiz auf den Bahngleisen

Möglicherweise Schlimmeres verhindert, haben Greizer Polizeibeamte am Sonntag, 28. Januar. Gegen 16.20 Uhr meldete ihnen ein Greizer, dass zwei Kinder auf der Tanndorfbrücke herumklettern und an den Gleisen spielen würden. Das stellte sich als richtig heraus und die Polizei konnte dort zwei 14-jährige Mädchen vorfinden, die sich am Gleisbett aufhielten, zwischenzeitlich während direkt neben ihnen ein Zug einfuhr. Man brachte die Mädchen in die Dienststelle und übergab sie später den Eltern. Nun wird gegen beide wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.

Landkreis Greiz eröffnet Kontaktstelle in Gera

Das Landratsamt Greiz hat seit dem 15. Januar für das Jobcenter und das Jugendamt eine neue Ansprechstelle insbesondere für die Bürger des nördlichen Landkreises in der Stadt Gera eröffnet, wie die Behörde nun mitteilt. Persönliche Kontakte und Beratungen erfolgen am Puschkinplatz 4, 07545 Gera, im Gebäude „Haus des Handwerks“, 2. Obergeschoss, „also zentral gelegen und gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Ein Besuch in der Kontaktstelle ist ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich: für Jobcenter-Belange unter Telefon (036628) 5805 550 oder für Jugendamt-Angelegenheiten unter der Telefonnummer (03661) 876 367. Die Mitarbeiter sind auch unter jobcenter@landkreis-greiz.de oder jugendamt@landkreis-greiz.de per E-Mail zu erreichen. Nutzer der Anlaufstelle sollten beachten, dass die Annahme und Ausgabe von Unterlagen nicht vorgesehen ist.

Greizer Nachtwächter lädt Psycho-Chor nach Greiz ein

Es ist wieder so weit: Der Greizer Nachtwächter Holger Wittig freut sich sehr, den Psycho-Chor der Friedrich-Schiller-Universität Jena bereits zum zehnten Mal zu seinem Semester-Abschlusskonzert in der erklärten „Lieblingskirche des Chores“ in Greiz begrüßen zu können. Ab 16.30 Uhr werde es diesmal aber etwas anderes und vielleicht besonderes geben: Das Konzert wird zur Hälfte aus dem gesamten Chor bestehen und zur Hälfte aus kleineren Ensembles mit wechselnden Mitgliedern des Chores. Mit im Gepäck haben die rund 70 Sängerinnen und Sänger ein neues Programm, an dem ein ganzes Semester gewerkelt wurde. Das Konzert findet am Sonnabend, 10. Februar, in der Greizer Stadtkirche St. Marien statt. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zur Deckung der Unkosten gebeten.

Puppentheater für Kinder in der Vogtlandhalle Greiz

Zum Puppentheater „Mascha der Bär“ für Kinder ab zwei Jahren wird am Samstag, 3. Februar, in die Vogtlandhalle eingeladen – einmal um 14 und einmal um 16 Uhr. Dargeboten wird das Stück von Spielern von „Kaspers Märchenstube“ aus Crimmitschau.

Weitere Nachrichten aus der Region

Handwerkskammer sucht pfiffige Schüler

Die Handwerkskammer für Ostthüringen sucht zum 14. Mal die klügsten Schülerköpfe, die die sich in mathematischen Themen ebenso gut auskennen wie in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und handwerklichen Feldern auskennen. Beim Schüler-Wettbewerb „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ sind seit dem 22. Januar alle Schüler der achten Klassenstufe der Thüringer Gymnasien, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und Förderschulen eingeladen, sich zu registrieren, ihr Wissen zu testen und um begehrte Preise zu kämpfen. Die Hoffnung ist, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr den Blick auf die rund 130 interessanten Ausbildungsberufe und die vielen Karrierewege im Handwerk richtet, sodass die Schüler motiviert werden, sich schon frühzeitig mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.

Wie läuft es ab? Der Klassenlehrer oder Schulleiter meldet seine Klassen online unter www.klasse-handwerk.de an. Danach kann sich jede angemeldete Klasse in einem digitalen Trainingslager mit 175 Fragen auf den Wettbewerb vorbereiten und üben. Beim Online-Wettbewerb müssen dann 30 zufällig ausgewählte Fragen in einer halben Stunde und von der Klasse einzeln im Internet beantwortet werden. Jede Klasse hat nur eine Chance, bevor die Antworten zur automatischen Auswertung geschickt werden.

Die Teilnahme am Onlinewettbewerb ist bis zum 22. März möglich. Die besten drei Schulklassen treten dann beim Finale gegeneinander an. Dieses findet am 24. April auf der Parkbühne der EGA in Erfurt statt und soll vor allem Geschick, Schnelligkeit, Kombinationsgabe und Teamgeist abverlangen. Es winkt eine Siegprämie von 1000 Euro für die Klassenkasse, beziehungsweise 500 und 300 Euro für den zweiten und dritten Platz.

Senioren treffen sich in Mohlsdorf

Die Senioren aus Mohlsdorf und der Umgebung treffen sich wieder am Mittwoch, 31. Januar, im Billardcafé/Pilspub Monte Carlo in Mohlsdorf. Ab 14 Uhr freut man sich auch auf Besuch aus anderen Ortsteilen.

Unbekannte brechen in Seelingstädt in Gärten ein

Zwischen Samstag und Sonntag, 27./28. Januar, drangen laut Polizei Unbekannte in die Gartenanlage Am Erlenbach in Seelingstädt ein und verursachten Sachschäden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Vereinsheim wurde aufgebrochen und Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags entwendet. An fünf weiteren Gartenlauben brachen die Täter die Türen auf und durchwühlten sie. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10.