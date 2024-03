Pöllwitz. Nach Aschermittwoch drehen die Narren in Pöllwitz erst mal so richtig auf. Das wurde am Wochenende zum „Straßenfeger“ im kleinen Dorf.

„Pfeif auf Broadway und Bordell - Willkommen im Pöllwitzer Musical!“ schüttelreimte man beim Ortsverein Pöllwitz und verlängerte kurzerhand die Faschingssaison bis zum ersten Märzwochenende. „Der Fasching in Pöllwitz findet ganz traditionell immer schon nach der Karnevalszeit statt. Bei unserem Fasching gibt es immer eine Geschichte, die durch das Programm führt, eher wie ein Theaterstück mit Musik, Live-Gesang und Tanz“, erläutert Vereinschefin Beatrice Fröbisch. Ihr Ortsverein Pöllwitz hatte gemeinsam mit dem örtlichen Sportverein die Faschingssause organisiert.

Weitere Nachrichten aus der Region

In diesem Jahr war das Thema besonders passend gewählt. Zahlreiche Bürger aus Pöllwitz haben sich zusammengeschlossen, um ein Show rund um das Thema Musical zu kreieren. So führten die kleinen Künstler unter anderem das Kindermusical „König der Löwen“ inklusive Live-Gesang Charlotte Fröbisch, Tochter der Vereinschefin, und die erst achtjährige Michelle Zenker auf. Die Erwachsenen widmeten sich dem ABBA-Musical, wobei hier Beatrice Fröbisch und Jasmin Peuckert die Gesangsparts übernahmen. Das Pöllwitzer Männerballett hingegen gab sich schnurrend kuschelig, mit ihrer Version von „Cats“, was die Herzen der Zuschauer höher schlagen ließ.

Tolle Musical-Aufführungen waren am Freitag und Samstagabend in Pöllwitz zu erleben. © Ortsverein Pöllwitz | Beatrice Fröbisch

Neben live gesungenen Musical-Hits gab es auch scharfzüngigen Humor im Kreis Greiz

Doch nicht nur die musikalischen Darbietungen waren Höhepunkte des Abends. Lustige Sketche sorgten für Lacher und lockerten die Atmosphäre auf, während die allseits beliebte Büttenrede mit scharfem Witz das Dorfgeschehen humorvoll aufs Korn nahm. „Der Fasching in Pöllwitz ist mittlerweile zu einem Highlight in der Region geworden. Beide Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend waren nach kurzer Zeit bereits restlos ausverkauft. Doch wer einmal dabei war, weiß, warum dieses Ereignis so begehrt ist“, ist sie die Ortsvereinschefin sicher.

Viele engegieter Pöllwitzer haben das Bürgerhaus zum Glamour-Musicalpalast gemacht

Das Bürgerhaus „Reußischer Hof“ wurde im Vorfeld mit sehr viel Liebe zum Detail von einer Turnhalle in ein leuchtendes Musical-Theater verwandelt. Die Zuschauer wurden von Anfang an in den Bann gezogen und konnten sich von der magischen Atmosphäre des Pöllwitzer Musical-Faschings kaum lösen. Bewundernswert sei das Engagement und die Zusammenarbeit der Pöllwitzer gewesen. Jeder habe seinen Beitrag geleistet, sei es beim Bühnenbau, der Kostümgestaltung oder der Organisation des Events, freut sich Beatrice Fröbisch über den Zusammenhalt.