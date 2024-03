Zeulenroda. Eine Beamtenbeleidigung und die eine oder andere Ohrfeige sowie ein paar Drogenfunde waren die Folgen einer Veranstaltung der Skinhead-Szene.

„Relativ friedlich“, bezeichnet eine Polizeisprecherin den Ablauf einer Veranstaltung in Zeulenroda, die in der Alleestraße am Freitagabend stattgefunden hat. Wie unser Medium vorab erfahren hatte, handelte es sich um ein sogenanntes Rechtsrock-Konzert, mit einer vorher abgehaltenen Versammlung. Beide Teile der Veranstaltung waren entsprechend von einem nicht eingetragenen Verein namens „Skinhouse“ angezeigt worden. Das bestätigten sowohl die Versammlungsbehörde im Landratsamt Greiz als auch das Ordnungsamt der Stadt Zeulenroda-Triebes. „Die Veranstaltung wurde durch eine Privatperson für einen nicht eingetragenen Verein angezeigt. Dieser ist dem Landratsamt bekannt. Da es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt, hat die Versammlungsbehörde keine Befugnisse“, hieß es aus der Landkreisbehörde.

Rund 140 Teilnehmer bei politischer Versammlung und Skinhead-Konzert

Die „öffentliche Vergnügungsveranstaltung“ ist nach Aussagen der Stadt Zeulenroda-Triebes unter Auflagen genehmigt worden. Es habe zudem auch ein sogenanntes Kooperationsgespräch gegeben, bei dem der Veranstalter von rund 150 Teilnehmern gesprochen habe. Die Polizei war mit mehreren Polizeifahrzeugen im Umfeld des Veranstaltungsortes vor Ort. Es sei kaum zu nennenswerten Problemen gekommen, so eine Polizeisprecherin. Insgesamt seien knapp 140 Teilnehmer bei der Veranstaltung dabei gewesen, die sich gegen 3 Uhr in der Nacht aufgelöst habe. „Die Kollegen haben kleinere Mengen Betäubungsmittel gefunden, eine Körperverletzung gab es – ein Gast hatte einen anderen geohrfeigt – und eine Beamtenbeleidigung gegen einen Polizisten wurde aktenkundig“, so die Sprecherin. Andere erwartbare Auffälligkeiten, wie das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole sei jedoch unterblieben. So sei der Einsatz insgesamt relativ ruhig gewesen.