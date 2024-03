Greiz.

„Ich brauche ein starkes Team, um die Zukunft von Greiz zu gestalten“, sagt Bürgermeister Alexander Schulze auf der Nominierungsveranstaltung der CDU und der GfG (Gemeinsam für Greiz) und dankt jedem der 30 Kandidaten auf der Liste für die Stadtratswahl am 26. Mai. Einmütig hatte die Gemeinschaft aus CDU und GfG Schulze grünes Licht für die Bürgermeisterkandidatur gegeben. „Es ist für mich eine große Ehre und Verantwortung, diese zweite Amtszeit ins Visier zu nehmen“, betont Alexander Schulze. Als Bürgermeisterkandidat führt Alexander Schulze die gemeinsame Kandidatenliste der CDU/Gemeinsam für Greiz (GfG) an.

Die 38-jährige Tina Barth (CDU), Mutti von zwei Kindern und Produktionsleiterin am Chemiestandort Greiz, steuert die zweite Amtszeit im Stadtrat an. Sie will eine familienfreundliche Stadt für alle Generationen, wie sie sagt. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Auf Platz 2 kandidiert die 38-jährige Tina Barth, Mutti von zwei Kindern und Produktionsleiterin am Chemiestandort Greiz, die ebenfalls die zweite Amtszeit im Stadtrat ansteuert. Landtagsabgeordneter Christian Tischner ist langjähriger Fraktionsvorsitzender im Greizer Stadtrat. Reinhilde Machalett, die In Hohndorf/Landesgrenze zu Hause ist, hat schon Erfahrungen im Stadtrat gesammelt, sie macht sich für die Kultur und Vereine stark. Mit Frank Böttger kandidiert der ehemalige Chef der Greizer Wohnungsgesellschaft und will sich für den Sport in Greiz engagieren.

„Die gesundheitliche Versorgung in Greiz aufrechtzuerhalten“, das hat sich Unfallchirurg und Orthopäde Mario Dietzel auf die Fahnen geschrieben. Neu in der Stadt ist die Allgemeinmedizinerin Ingrid Tobias. „Greiz soll so lebenswert bleiben“, so begründet sie ihr Engagement. Für den Sport und die Freizeitangebote möchte sich auch Sportvereinsvorsitzender Michael Weller zukünftig im Greizer Stadtrat einsetzen. Die Stadtratskandidaten kommen aus vielen beruflichen Bereichen und unterschiedlichen Orts- und Stadtteilen.

Die Kandidaten der Greizer CDU-Fraktion und der GfG für die Stadtratswahl am 24. Mai. Als Bürgermeisterkandidat für die CDU/GfG tritt für eine zweite Amtszeit Alexander Schulze an. © Michael Täubert | Michael Täubert

Die Kandidaten von CDU/GfG: 1. Alexander Schulze, 2. Tina Barth, 3. Christian Tischner, 4. Holger Häberlein, 5.Jens-Uwe Bräunlich, 6. Frank Böttger, 7. Reinhilde Machalett, 8. Sascha Helmrich, 9. Ulrich Zschegner, 10. Dr. Mario Dietzel, 11. Pedra Hofmeister, 12. Michael Wellert, 13. Emmilie Vöhler, 14. Florian Mewes, 15. Sebastian Weber, 16. Lars Goßmann, 17. Ingrid Tobias, 18. Mathias Müller, 19. Joachim Kaiser, 20. Thomas Gerling, 21. Angela Trutschel, 22. Kevin Jentsch, 23. Frank Hoffmann, 24. Samuel Sorger, 25. Janet Heydrich, 26. Holger Wittig, 27. Andreas Schöpe, 28. Jan Fleischer, 29. Jörg Wegerich, 30. Holger Frantz.