Greiz. Das sind die Blaulicht-Meldungen und Ankündigungen aus dem Landkreis Greiz und der Umgebung.

Die Polizeimeldungen und Ankündigungen für die Region Greiz, Zeulenroda-Triebes und Umgebung für Dienstag, 30. April.

16-Jährige bei Unfall in Greiz verletzt

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntag, 28. April, gegen 14.10 Uhr auf der Kreuzung Reichenbacher Straße/Brauereistraße in Greiz zu einem Unfall, bei dem eine 16-Jährige leicht verletzt wurde. Laut Polizei war die Krad-Fahrerin eigentlich vorfahrtsberechtigt, was ein 39-Jähriger mit seinem Auto aber missachtete. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Zum Unfallgeschehen ermittelt nun die Greizer Polizei.

Mit rund 2,5 Promille in Quingenberg mit dem Auto unterwegs

Am Sonntag, 28. April, gegen 20 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz laut eigener Mitteilung einen 55-Jährigen mit seinem Auto in Quingenberg bei Zeulenroda einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen sie bei dem Fahrer einen starken Alkoholgeruch war, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,54 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hobby-Gärtner können Frühjahrs-Pflanzen in Greiz tauschen

Der BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsverband Greiz, lädt am Dienstag, dem 7. Mai, wieder zur Frühjahrs-Pflanzen-Tauschbörse ein. Von 9 bis 12 Uhr können auf dem Greizer Markt nicht mehr benötigte Ableger und Pflanzen aus dem eigenen Garten zum Tauschen oder Verschenken am Stand des Umweltvereins abgegeben werden. Sie können getauscht oder gegen eine kleine Spende auch erworben werden. Selbst gezogene Gemüse- und Blumensetzlinge, Knollen- und Zwiebelgewächse, Kräuter, Stauden, Sämereien, auch getopfte Zimmerpflanzen oder kleine Sträucher seien immer willkommen, schreiben die Organisatoren. Um ein kleines Etikett mit Pflanzenname, Farbe, Wuchshöhe bei den mitgebrachten Pflanzen wird genauso gebeten, wie darum, dass die abgegebenen Pflanzen eine handliche und transportable Größe und Menge nicht überschreiten.

Greizer Landratsamt für einen Tag zu

Das Landratsamt Greiz weist darauf hin, dass aufgrund des Feiertags am 1. Mai das Landratsamt an diesem Mittwoch, 1. Mai, ganztägig geschlossen bleibt. Die Mitarbeiter der Kreisbehörde seien ab Donnerstag, 2. Mai, wieder wie gewohnt zu erreichen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Mehrere Landratskandidaten stellen sich in Greiz vor

Mehrere Kandidaten für die Landratskandidaten nutzen die nächsten Tage, um sich den Greizern vorzustellen:

Am Mittwoch, 1. Mai, zwischen 10 und 14 Uhr, stellt sich der parteilose Landratskandidat Alexander Zill mit einem Informationsstand zur Landratswahl auf dem Greizer Burgplatz Ecke Burgstraße vor. Im Rahmen des Formates „Gespräche vor Ort“ will er für einen persönlichen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Ebenfalls am Mittwoch, dem 1. Mai, findet bei dem Bürgerbüro der Partei Die Linke, auf der Carolinenstraße 14 eine Informationsveranstaltung zur bevorstehenden Kommunalwahl statt. Es stellen sich die Kandidaten für Stadt und Gemeinderäte des Landkreises Greiz den Fragen der Anwesenden. Auch der Linke-Kandidat für den neuen Landrat, Holger Steiniger, sowie Kandidaten für den neuen Kreistag sind mit vor Ort. Von 10 bis 14 Uhr sind alle interessierten Einwohner eingeladen.

CDU-Landratskandidat Ulli Schäfer will am Donnerstag, dem 2. Mai, von 11 Uhr bis 13 Uhr am Röhrenbrunnen in Greiz für Gespräche mit den Greizer zur Verfügung stehen und dabei seine konkreten Ziele und Ideen vorstellen.

Ferien-Lok Crispi ist wieder unterwegs

Die Organisatoren der Ferienlandeisenbahn Crispendorf laden am 1. Mai wieder zur Frühlingsausfahrt mit der Lok „Crispi“ ein. Ab 10 Uhr geht es am Bahnhof Festwiese los, sie soll bis circa 18 Uhr ihre Runden drehen. „Während der 2,1 Kilometer langen Fahrt lässt sich die erwachende Natur bei gemütlichen zehn Kilometern in der Stunde entspannt erkunden und beobachten“, schreiben sie. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg auf der Festwiese, auch das „Café am Bahnsteig“ ist geöffnet. Die Ferienlandeisenbahn fährt entlang der Wisenta und kreuzt den Rundwanderweg Saale-Wisenta-Plothengrund. Für einen kleinen Spaziergang ist die Ferienlandeisenbahn ein guter Ausgangspunkt. Damit die Bahnen noch lange ihre Runden auf den nur 600 Millimeter breiten Gleisen drehen können, werden helfende Hände gesucht – auch beispielsweise bei der Betreuung der Fahrgäste oder der Homepage.

Polizei muss am Sonntag gleich zweimal nach Großenstein ausrücken

Am Sonntagmorgen, 28. April, meldeten mehrere Großensteiner laut Polizei, dass sich eine männliche Person im Ort umhertreibe und in dortige Häuser hineinschaue. Zudem wurde im gleichen Atemzug der versuchte Einbruch in eine Garage in der Ronneburger Straße in Großenstein bekannt. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte nach Großenstein aus, um nach dem Mann zu fahnden. Dank eingehender Hinweise von Zeugen habe man den Tatverdächtigen im Bereich der Kirche stellen können – laut Polizei handelt es sich um einen 28-Jährigen. Da dieser verletzt war, wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Nur ein paar Stunden später, am Sonntagnachmittag, 28. April, gegen 16 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle aufsteigender Rauch oder ein Brand zwischen den Ortschaften Großenstein und Beerwalde gemeldet. Nach der Polizeimitteilung stellte sich heraus, dass es an mehreren Stellen am Waldrand, im Bereich der Schutthalde, brannte. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen. Telefonnummer: 0365/82 34 14 65, Bezugsnummer 0109019/2024.