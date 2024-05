Plauen. Mit dem „Plauener Frühling“ startet am Freitag die Stadtfest-Saison im Vogtland. Das ganze Wochenende über wird gefeiert.

Ein vielseitiges Programm erwartet ab dem kommenden Freitag wieder alle Generationen zum Stadtfest „Plauener Frühling“. Das Fest wird zum 27. Mal gefeiert.

Start ist am Freitag, dem 3. Mai, ab 19 Uhr. Dann gibt es auf dem Altmarkt, dem Klostermarkt und am Nonnenturm eine Party. Auf dem Altmarkt rockt die Band „Jolly Jumper“, die vermutlich vielseitigste Partyband des Landes Sachsen, am Klostermarkt gibt es Softrock mit „Red Face Project“, dem Singer-Songwriter Christian Wenzel aus Pausa und am Nonnenturm gibt es Bassmusic mit „DJ BlackPete“ . So ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Hauptact am Samstag kommt aus Thüringen: „Advance“ rockt den Altmarkt zum Stadtfest

Am Samstag ab 14 Uhr erwartet die ein buntes Programm im gesamten Innenstadtgebiet. Vom Johanneskirchplatz bis zum Postplatz heißt es zuschauen und mitmachen. Auf dem Postplatz ist unter anderem die „Tour de DAK“ zu Gast und sucht auf einer von insgesamt sechs Stationen die „Fitteste Familie Sachsens“. Der Spiel-Spaß-Kindertreff lädt auf dem Johanneskirchplatz zu einer riesigen Geburtstagsparty zum 30. Geburtstag ein. Samstagabend ist Premiere in Plauen mit „Advance“, einer bekannten Liveband aus Thüringen auf der Altmarktbühne. Nach dem Motto „Von Nena bis Depeche Mode - enjoy 80’s & 90’s“, gibt es eine abwechslungsreiche und erfrischende Liveparty-Show mit nationalen und internationalen Hits dieser Zeit.

Jede Menge Musik im Angebot auch am Samstag und Sonntag in der „Vogtland-Hauptstadt“

Am Nonnenturm ist mit DJ Zedo & DJ Maik Horlbeck mit House, Electro, Party-Evergreens die Party vorprogrammiert. Ob die Band „Six No Five“ sich bei der Anzahl ihrer Bandmitglieder auch wirklich nicht verzählt hat, gilt es am Klostermarkt herauszufinden. Sonntag ist Familientag. Mit einem vogtländischen Nachmittag auf der Altmarktbühne und Live-Musik und Unterhaltung mit der Musikschule Fröhlich und den „Stars of Harmony“ am Nonnenturm, lässt der veranstaltende Gewerbeverein „Initiative Plauen“ den 27. Plauener Frühling ausklingen.

An beiden Wochenendtagen fährt die „Bier-Elektrische“ durch Plauen, Abfahrt ist am Gleisdreieck der Straßenbahn. Den beliebten Floh- und Trödelmarkt findet man diesmal schon ab Freitag und wie gewohnt samstags als auch sonntags auf der unteren Bahnhofstraße.