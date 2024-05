Greiz/Zeulenroda-Triebes. In Greiz steht am Wochenende eine Festivalpremiere an, gleichzeitig wird zur großen Demo aufgerufen: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region für Donnerstag, 23. Mai.

Großes Street-Food-Festival am Wochenende in Greiz

Die Stadt Greiz erwartet 2024 ein kulinarisches Highlight, so zumindest schreiben es die Organisatoren: Das Good Food-Festival – Gutes Essen-Festival – findet vom Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Mai, erstmalig im Schlossgarten der Stadt statt. Das Festival tourt alljährlich im Frühjahr durch Sachsen und Thüringen und biete ein authentisches Street-Food-Erlebnis für die ganze Familie. Rund 25 Händler aus der Region wollen Greiz zur Bühne für vielfältige kulinarische Speisen machen. Von Burgern über Pulled Pork bis hin zu Enchiladas und internationalen Spezialitäten soll es eine breite Palette geben. Bands wie Spur 13 und DJs wollen für die Musik sorgen. Das Festival startet am Freitag um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Aktionsbündnis Kolibri ruft am Samstag zur Demonstration auf

Unter dem Motto „Für die Demokratie – Für Kreuze ohne Haken“ ruft das Aktionsbündnis Kolibri am Samstag, 25. Mai, zu einer Demonstration auf. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem von-Westernhagenplatz in Greiz. Am Tag vor den Kommunalwahlen wolle man noch einmal ein starkes Zeichen setzen, heißt es. Es sei ein bewusst gewählter Termin, um allen potenziellen Wählern zu verdeutlichen: „Dieses Mal ist es besonders wichtig, die eigene Stimme zu nutzen und zur Wahl zu gehen. Nur so sei es möglich, die Demokratie in Greiz und Thüringen zu stärken“, so die Mitteilung. Die Demonstration sei eingebettet in Dutzende weitere Demonstrationen und dem Motto „Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen“, die vom 23. Mai bis zum 8. Juni zur Europawahl bundesweit stattfinden.

PRG-Betriebshof in Greiz öffnet seine Türen für Gäste

Am Samstag, dem 25. Mai 2024, laden die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz und der Verein Kraftverkehr Greiz zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen im Betriebshof Greiz-Gommla werfen. Vorgestellt werden unter anderem die verschiedenen Bustypen und Fahrzeuge. Zudem gewähren die Buswerkstatt und die Einsatzleitung einen Einblick in Bereiche, die den Fahrgästen sonst verborgen bleiben. Auch Jobs und Ausbildungsberufe werden vorgestellt, bewerben kann man sich direkt vor Ort. Fachsimpeln oder einfach nur in Erinnerungen schwelgen können die Gäste beim Verein Kraftverkehr Greiz, welcher das historische Erbe des Busbetriebs in Greiz bewahrt und wieder aufbereitet. Alte und moderne Fahrzeuge ermöglichen am Tag der offenen Tür eine interessante „Zeitreise“. Auch nehmen die Vereinsmitglieder gern Unterlagen, Fotos oder Zeitzeugnisse zur Geschichte des Busverkehrs in Greiz und Umgebung entgegen.

Junge Radfahrer aus dem Kreis Greiz beim Wettkampf erfolgreich

49 Grundschüler nahmen am Radsportwettbewerb der diesjährigen Kreisjugendspiele teil und am Ende gab es für die Besten jeder Klassenstufe Medaillen und Urkunden. Dabei kam es bei dem vom 1. RSV 1886 Greiz an der Sportschule „Kurt Rödel“ ausgerichteten Wettkampf nicht nur auf Geschwindigkeit an, sondern auch auf Geschicklichkeit. Denn neben den Ergebnissen der Aschenbahnrennen - je nach Klassenstufe waren zwischen drei und neun Runden zu absolvieren - wurde auch das Durchfahren eines Geschicklichkeitsparcours berücksichtigt. In die Gesamtwertungen gingen die Ergebnisse beider Disziplinen ein und bei Punktgleichheit entschied das bessere Parcours-Ergebnis.

Die Grundschüler beim Radsportwettbewerb an der Rödel-Halle in Greiz. © Gerd Zeuner | Gerd Zeuner

Radfahren für beeinträchtige Menschen in Greiz

Am 30. Mai findet von 10 bis 12 Uhr auf der Rollschuhbahn in Greiz-Aubachtal das nächste Radtreffen für Menschen mit einer Beeinträchtigung statt. Alle Interessierte sind dazu eingeladen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Zwei Greizer Stadtratskandidaten wollen Angebote für Jung und Alt schaffen

„In Greiz sollen zukünftig Angebote für alle Generationen geschaffen werden“: Das schreiben Reinhilde Machalett und Emmilie Vöhler in einer Pressemitteilung. Die beiden Greizerinnen treten bei der Komunalwahl am Sonntag, 26. Mai, für die CDU/Gemeinsam für Greiz für den Stadtrat an. Man wolle sich dafür einsetzen, den Fortbestand der Vogtlandphilharmonie zu gewährleisten und jungen Menschen den Zugang zur Jugenddisco in der Vogtlandhalle zu ermöglichen. Zudem wolle man weitere Angebote schaffen und erhalten, wie einer Eisdisco in der Eishalle sowie neue Freizeitaktivitäten, um das Wohlbefinden von Jung und Alt in Greiz zu fördern.

Ein weiteres Anliegen der beiden Kandidatinnen sei eine verbesserte Anbindung der Landbevölkerung an die Stadt. Dies soll durch den bereits existierenden Rufbus der PRG realisiert werden, welcher das Oberland mit Elsterberg, Greiz und Plauen verbindet. Die Reinsdorferin Emmilie Vöhler sehe in dieser Maßnahme auch eine Bereicherung für ihr Dorf und weitere umliegende Gemeinden, da Fahrgäste kurzfristig den Bus buchen können und somit schnell von A nach B gelangen könnten. Auch für ältere Menschen sei der Rufbus eine einfache und effektive Möglichkeit bietet, mobil zu bleiben, so Machalett.

Greizer Verein lädt zur Vereinsmeierei ein

Nachdem das erste „Vereinsmeiertreffen“ des Vereins Greiz erleben von allen Beteiligten als Erfolg bewertet worden sei, so der Vorsitzende Jan Popp, plant der Verein das zweite Zusammenkommen von Akteuren des Greizer Vereinslebens für den 7. August, ab 18.30 Uhr, in den Vereinsräumen des 1. FC Greiz. Eine Anmeldung ist unter greizerleben@gmail.com notwendig.

Kinderbuchautorin kommt in Ottos Scheune in Tschirma

Ottos Scheune in Tschirma wartet am Samstag, 25. Mai, mit einem kleinen Höhepunkt auf. Die Kinderbuchautorin Johanna Kirschstein („Die schönsten Tierfabeln der Welt“, „Ich wär so gern ein Feuerwehrmann“) stellt ab 16 Uhr ihre Bücher und ihr Leben als Kinderbuchautorin vor. Eintritt nach eigenem Ermessen.

Volksbank-Firmenlauf fast ausgebucht

Der 12. Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland e.V. steht kurz vor dem Ausverkauf. Das teilt die Bank mit. Von den zur Verfügung stehenden 4000 Startplätzen seien bereits 3700 Stück vergeben. 220 Firmen aus dem sächsischen und thüringischen Vogtland wollen die Fitness der Mitarbeiter in diesem Jahr unter Beweis stellen.

Unter dem Motto „die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG sucht die fitteste Firma“ startet am 28. August bereits die zwölfte Ausgabe im Vogtlandstadion des VFC Plauen – wie immer für den guten Zweck. Mehr Informationen: www.volksbank-laufen.de.