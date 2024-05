Zeulenroda-Triebes. Zum 10. Mal sind Einheimische und Gäste zur Kulturnacht in Zeulenroda-Triebes eingeladen

Die Idee ist vor Jahren entstanden und zieht immer wieder viele Zeulenroda-Triebeser in ihre Fänge - gemeint ist, kleine und große Prinzessinnen gehen Hand in Hand durch die Stadt. Wieder so weit ist es am Freitagabend. Da startet die 10. Kulturnacht in Zeulenroda-Triebes. Yvonne Sengewald, Inhaberin des Geschäftes Ypsilon Braut- und Festmoden in der Zeulenrodaer Dr.-Gebler Straße/Ecke Schopperstraße lädt alle Mütter und Väter mit ihren Sprösslingen ein, ab 18 Uhr sich am Fotoshooting zu beteiligen. Hier können sie ihre Kleinen gegen einen kleinen Obolus mit den Models aus den Disney-Filmen fotografieren und später, ab 19 Uhr, Hand in Hand mit den Prinzessinnen durch die Stadt schlendern. Doch nicht nur für die Mädchen gibt es ein besonderes Erlebnis an diesem Abend, auch die Jungen mit ihren Vätern sind eingeladen. Auf sie wartet ein Trabi-Simulator, mit dem sie fiktiv über das Schleizer Dreieck düsen können.

Einmal mit einer der Hoheiten durch Zeulenroda schlendern, welches kleine Mädchen träumt nicht davon. Zur Kulturnacht am Freitagabend, dem 24. Mai, in Zeulenroda ist alles möglich. © Marcus Daßler | Marcus Daßler

Um 18 Uhr wird die Kulturnacht in der Innenstadt von Zeulenroda, genau auf dem Marktplatz, eröffnet. Ein Überraschungsgast wird zur Eröffnung erwartet. Zudem gibt es 26 Stationen, so viele Einrichtungen und Geschäfte, die allesamt mit kulturellen Leckerbissen von Filmvorführungen und einer Ausstellung, in der Kreuzkirche, dem Rathaus und einen Blick vom Rathausturm, dem Pfarramt, dem Innenhof und Durchgang Markt 8, das städtische Museum mit einem Konzert der Band „Viertelnach7“ und dem Stadtarchiv, wo Führungen über dem alten und neuen Friedhof angeboten werden, das Oldtimerzentrum, die Bücherstube mit Kurzlesungen, im Ypsilon mit Musik im Innenhof oder Rudolfs Kulturhof in der Kirchstraße.

Die Gaststätte „Zellreder“, das Hotel „Goldener Löwe“, Inas Schuhladen, das Eiscafé Rimini und viele weitere Stationen laden zum gemütlichen Verweilen bei Musik und guter Unterhaltung ein. Eine italienische Meile im Bereich Kirchstraße/ Greizer Straße möchte mit kulinarischen Köstlichkeiten, Musik, Mode und Ausstellungen in der Kirchstraße/ Greizer Straße ein. Auch das Schieszhaus, eine Einrichtung des Kinder- und Jugendvereins „Römer“ in der Kleinwolschendorfer Straße, ist mit Live-Bands dabei. Wem die Wege zum Laufen zu weit sind, der ist eingeladen, mit der Tschu-Tschu-Bahn durch die Stadt zu touren. Tickets für zehn Stationen in der Innenstadt sind im städtischen Museum, im Tourismuszentrum, Stadtbibliothek, Gesundheitszentrum (Apotheke) und im Lädchen La Musica (City Center) ebenso wie im Papierprofi in Triebes erhältlich.