Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Die Stadt ist bunt, doch so habe ich es mir nicht vorgestellt

Nichts hören und sehen von all dem politischen Geplänkel. Das ist wohl nicht

nur mein Wunsch. Viele Menschen ersehnen sich die Zeit vor dem Wahlmodus

zurück. Sie sind überdrüssig der unzähligen Fakenews, der täglichen

Werbeprospekte, der vielen Gesichter, die ein auf Schritt und Tritt

entgegenlächeln. Unweigerlich bringt mich das auf Händel und Gretel. Es

erinnert mich nicht an das Geschwisterpaar, sondern vielmehr an die Hexe. Mit

ihrem langen Finger lockte sie die beiden in ihr Refugium. So komme ich mir

vor, wenn ich durch die Straßen spaziere. Hier ein Gesicht, das mich anlächelt,

dort eines, das halb verdeckt ist, weil das nächste Abbild schon wieder darüber

gerutscht ist. Eine so langen Hals kann ich vom Auto aus gar nicht machen, wenn

ich alle Gesichter, die an den Laternenpfählen prangern, inspizieren will.

Grünflächen sind belegt mit Aufstellern und manchmal verdecken sie uns allen

den Hinweis auf etwas Schönes, wie den Hirschtanz im Bürgerhaus Hohenleuben

oder die Kulturnacht am Freitagabend, die die Stadt in eine große Kulturmeile

verwandelt. Ich habe mir schon immer eine grüne und bunte Stadt gewünscht. Doch

nicht so. Und wenn ich dann daran denke, wie viel Papier dafür verschwendet

wird, dann gruselt es mich. Ganz ehrlich!