Die Nachrichten und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für das Wochenende 25./26. Mai.

85-Jähriger bei Unfall in Zeulenroda schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 23. Mai, laut Polizei ein 85-Jähriger bei einem Unfall. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Informationen war der 85-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl kurz nach 10 Uhr auf der Pausaer Straße unterwegs, als eine 84-Jährige mit ihrem Opel mit ihm kollidierte. Ersthelfer kamen daraufhin zu Hilfe und wählten den Notruf. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Greizer Freibad eröffnet am Samstag

Das Greizer Freibad eröffnet am Samstag, 25. Mai, die Badesaison. Täglich kann zwischen 10 und 19 Uhr gebadet werden. An Tagen mit kalter und nasser Witterung bleibt das Sommerbad aber geschlossen.

Langenwetzendorf weiht Sportplatz mit großem Fest ein

Mit einem großen Sportfest feiert der TSV Langenwetzendorf seit Freitag, 24. Mai, und noch bis Montag, 27. Mai, die langerwartete Einweihung des sanierten Sportplatzes. Sie findet am Samstag, 25. Mai, um 13 Uhr statt. Rundherum gibt es ein breites sportliches Programm unter anderem mit Fußballturnieren für Kinder und Jugendliche, den Ortsmeisterschaften im Kegeln (beide Samstag, ab 10 Uhr), einem Spiel der ersten Mannschaft gegen Münchenbernsdorf (Samstag, ab 14.30 Uhr), einem Traditionsspiel 1. FC Rosenhöhe gegen Eintracht Schwarze Gasse (Samstag, 17 Uhr), einem Volleyballturnier (Sonntag, 9 Uhr), einem Kindergartensportfest (Montag, ab 15 Uhr) und vielem mehr.

Sommerpalais Greiz bis 31. Mai nur mit eingeschränktem Angebot

Das Sommerpalais im Fürstlich Greizer Park kann nach eigener Mitteilung wegen des Aufbaus der Ausstellung zur elften Triennale der Karikatur bis 31. Mai nur eingeschränkt besichtigt werden. Geöffnet sind die Kabinett-Ausstellung „Meine geliebten Franzosen - Schenkung Harald Kretzschmar“ und die Schaubibliothek. Es wird nur das ermäßigte Eintrittsentgelt erhoben. Am 1. Juni wird um 11 Uhr dann die Triennale eröffnet.

Erste-Hilfe-Kurs für Senioren in Greiz

Der Seniorenbeirat der Stadt Greiz lädt die Senioren zu einer Ersten-Hilfe-Auffrischung am Dienstag, 28. Mai, ab 15 Uhr in die Brauereigasstätte „Grüne Linde“ ein.

Konzert in der Kulturgarage in Greiz

Babylove And The Van Dangos heißt die Band, die am Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr die Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz in der Mylauer Straße mit Ska, Reggae und Soul rocken will. „Ihre Songs sind geprägt von tanzbaren Rhythmen, funkigen Bläsersätzen und der charismatischen Stimme des Frontmanns. Die Band schafft es, das Publikum mit ihrer positiven Energie und ihrer musikalischen Vielfalt mitzureißen“, schreiben die Organisatoren.

Frühlingskonzert der Musikschule Greiz

Zum Frühlingskonzert der Musikschule Greiz am Sonntag, 26. Mai, ab 11 Uhr wollen Solisten und Ensembles der Musikschule im Weißen Saal des Unteren Schlosses ein frühlingshaftes musikalisch buntes Programm erklingen lassen. Tags darauf findet eine Wiederholung mit vorwiegend Bergaer Schülern in der Aula der Regelschule Berga statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Nachrichten aus der Region

Telefonsprechtag der Arbeitsagentur zur Selbstständigkeit

Am Donnerstag, dem 30. Mai, bietet die Arbeitsagentur Thüringen Ost von 14 bis 17 Uhr einen Telefonsprechtag für Personen an, die sich selbstständig machen wollen. Sie informiert darüber, welche grundlegenden Fragen in Vorbereitung einer Selbständigkeit zu klären sind und unter welchen Voraussetzungen finanzielle Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel der Gründungszuschuss, gewährt werden können. Darüber hinaus findet am 11. Juni von 13 bis 14.30 Uhr ein Online-Seminar mit dem Titel „Gründen Frauen anders?“ statt. Hierfür können sich Interessenten unter www.arbeitsagentur.de/Suhl (Veranstaltungen) anmelden.

Pausaer Schau zur Eisenbahn nochmal geöffnet

Dem Jubiläum 140 Jahre Eisenbahnstrecke zwischen Weida und Mehltheuer widmet sich die gegenwärtige Ausstellung im Heimateck Pausa. Am Wochenende, 25./26. Mai, ist letztmalig ein Besuch möglich. Die Historie der Eisenbahn in Pausa, Mehltheuer bis Weida wird über den gesamten Zeitraum bis zur Zeit der DDR und der Bundesrepublik beleuchtet. Dokumente, Bilder und Exponate sind zu sehen. Jeder Haltestelle – ob Hohenleuben, Triebes, Loitzsch, Bernsgrün, Pöllwitz und natürlich Pausa – ist eine Schautafel gewidmet. Von Pausa gibt es zudem eine Bauzeichnung des Bahnhofgebäudes zu sehen, Inventar der einstigen Bahnhofswirtschaft und anderes mehr. Imposant anzuschauen ist eine Abfahrtstafel, die einst im Pausaer Bahnhof Reisenden Auskunft gab. Geöffnet ist das Heimateck im Stadtzentrum von 14 bis 17.30 Uhr. In der Woche danach können Kindergruppen nach Anmeldung bei Ute Arnold (Telefonnummer: 037432/20 109) die Ausstellung besuchen.