Jena. Das Wahljahr und der befürchtete Rechtsruck hinterlassen Spuren. Röpke: Hightech-Industrie ist in Jena ein Wachstumsmotor.

Auch wenn sich die Wirtschaft in Jena weiterhin als robust erweist: Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die Unsicherheit zunimmt. Das hat nach Ansicht der Jenaer Wirtschaftsförderung nicht nur etwas mit dem Krisenmodus zu tun, in dem sich das Land seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine befindet. Auch das Wahljahr und der befürchtete Rechtsruck hinterlassen ihre Spuren. Ein Indikator dafür ist das Interesse an Jena: Aktuell geben 45 Anfragen zwar keinen Anlass zur Sorge. Aber im Vergleich zu früheren Jahren sei die Zahl um zehn Miet- und Investitionsanfragen spürbar niedriger, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Wilfried Röpke. Umso wichtiger seien Initiativen, wie sie bereits von Jenoptik im November des vergangenen Jahres gestartet worden seien. Der Technologiekonzern hatte eine Plakatkampagne „#Bleib offen“ für mehr Offenheit, Toleranz und Akzeptanz von verschiedenen Meinungen gestartet.