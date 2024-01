Jena. Am Samstag hat der Kreisverband Jena von Bündnis 90/Die Grünen seine Kandidierenden für die diesjährige Stadtratswahl bestimmt.

Am Samstag fand die Aufstellungsversammlung des Kreisverbandes von Bündnis90/Die Grünen in Jena statt. Entschieden wurde dabei über die Kandidierenden für die im Mai dieses Jahres stattfindende Kommunalwahl in Jena. Als Spitzenkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen Jena wurde Kathleen Lützkendorf einstimmig gewählt.