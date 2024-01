Jena. Die ausgedienten Bäume werden bis Dienstag extra abgeholt und danach im Biotonnen-Rhythmus

In großen Massen sind ausgediente Weihnachtsbäume offenkundig nicht geeignet für den Betrieb einer Heizanlage. Der Kommunalservice KSJ bringt alte Weihnachtsbäume, die seit Montag zur Extra-Einsammlung vor den Grundstücken liegen dürfen, zum Partner-Unternehmen Gemes nach Schöngleina. Dort wird das biogene Material wie etwa auch der Bioabfall der Stadt verarbeitet. Nein, die Weihnachtsbäume seien nicht geeignet, um in der neuen Nahwärme-Anlage des KSJ verbrannt zu werden, so war zu hören von KSJ-Einsatzleiter Steffen Prell. Die Anlage wird gespeist von dem allgemein anfallenden Grünschnitt, den der KSJ in einer Hackschnitzel-Anlage vorbereitet. Nach Steffen Prells Beschreibung sind die alten Weihnachtsbäume wegen ihres hohen Harz-Anteils wenig geeignet für die KSJ-Verbrennungsanlage. Der KSJ versorgt nicht nur seinen Betriebssitz mit Nahwärme aus Hackschnitzeln. Auch das neue Wohngebiet „Erlenhöfe“ der WG Carl Zeiss in Wenigenjena bekommt Nahwärme aus Grünschnitt (Die Technik dazu ist auf dem Gelände der Talstein-Gärtnerei in Position gebracht).