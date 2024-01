Täter noch nicht gefasst. Ermittler hoffen nach Tat am Paradiesbahnhof Jena auf Zeugenhinweise.

Die Fahndung nach dem Täter, der am Samstag einen 63-jährigen Mann am Paradiesbahnhof auf die Gleise stieß, läuft auf Hochtouren. Nachdem die Landespolizeiinspektion am Sonntag den Vorfall öffentlich gemacht hatte, hat die Bundespolizei die Ermittlungen übernommen. Sie ist zuständig auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes. „Den Täter haben wir noch nicht ermitteln können“, sagt Sprecher Carsten Teschner.