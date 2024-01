Jena/Kiew. SPD-MdB Holger Becker musste Luftschutzbunker aufsuchen. Bei Zerstörung eines Sportinternats wurden zwölf Kinder verletzt.

Jenas Bundestagsabgeordneter Holger Becker hat als Besucher in Kiew hautnah einen russischen Raketenangriff erleben müssen. Der SPD-Mann berichtete beim Telefonat mit der Redaktion am Dienstag, dass gleichen Morgens gegen 5 Uhr Luftalarm ausgelöst worden sei. Gegen 7 Uhr sei ein russischer Marschflugkörper in das Internat eines Sportvereins eingeschlagen; zwölf Kinder seien verletzt worden, berichtete Becker. Innerhalb von 36 Stunden sei fünfmal in Kiew Luftalarm ausgelöst worden. Dem Vernehmen nach funktioniere die Luftabwehr in der Ukraine nicht überall gleich gut. Zur selben Zeit des Angriffs auf Kiew seien bei Einschlägen in Charkiw fünf Menschen gestorben.