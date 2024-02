Jena. Zwei Hunde haben eine Frau attackiert und verletzt. Sie sollen auch andere Passanten angegangen sein. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

In der Nähe eines Einkaufscenters in der Herrmann-Pistor-Straße ist eine Frau von zwei Hunden verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, berichteten Zeugen, dass die Tiere zudem noch weitere Passanten verletzt bzw. gebissen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstag gegen 12.30 Uhr.

Nach Angaben Tierhalterin seien beide Hunde angeleint gewesen und hätten einen Beißkorb getragen. Plötzlich sollen sich die Tiere aber losgerissen und die 39-jährige Frau mit Bissen verletzt haben. Sowohl die Halterin als auch die Verletzte seien von der Polizei namentlich bekannt gemacht worden. Zur Klärung des Sachverhalts werden nun weitere Zeugen, insbesondere etwaige weitere Geschädigte, gesucht. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0026915/2024, zu melden.

Straßenbahn bei Unfall entgleist

Aus dem Gleisbett ist Mittwochmittag eine Straßenbahn in Jena nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw geraten. Laut Polizei war ein 72-Jähriger mit seinem Ford am Eisenbahndamm in Richtung am Anger unterwegs, als er an der Kreuzung Steinweg verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Anfahren übersah er anschließend jedoch die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn.

Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die Bahn geriet durch den Aufprall aus dem Gleisbett und wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Ford erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, es kam allerdings vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Betrunken durch die Nacht

Bei der Kontrolle eines E-Scooters in der Krautgasse am Donnerstagfrüh, kurz nach 3 Uhr, stellten Beamte der Jenaer Polizei fest, dass die 24-jährige Fahrerin betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren laut Polizei die logischen Konsequenzen.

Vandalismus an Haltestelle

Unbekannte haben erneut eine Haltestelle in Jena demoliert. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beschädigung am Mittwochabend von einem Zeugen gemeldet worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der oder die Täter Steine aus dem Gleisbett entnommen und damit die Scheibe der Haltestelle Sparkassenarena zerstört. Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Böses Erwachen zum Feierabend

Als eine Mitarbeiterin einer gastronomischen Einrichtung in der Oberlauengasse am Mittwochabend zum Feierabend ihren Heimweg mit ihrem Fahrrad antreten wollte, erwartete sie eine böse Überraschung.

Unbekannte hatten das Mountainbike samt Schloss entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von circa 250 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

