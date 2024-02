Jena. Ein lauter Knall hat ein Ehepaar aufgeschreckt, dem eine Personengruppe einen Pflasterstein durch ihr Fenster geworfen hatte. Außerdem schlug ein Langfinger in einem Institut zu. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Ein lauter Knall, zerborstene Scheiben und eine etwa zehnköpfige Personengruppe, die schnell wegrannte. So in der Art kann man laut Polizei den Dienstagabend eines Ehepaares in Jena beschreiben. Nur dass das Ganze nicht im Fernseher lief, sondern sich auf der Straße abspielte.

Kurz vor 20 Uhr erschraken die Eheleute, weil eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen worden war. Ein Zeuge berichtete später, dass eine Personengruppe im Anschluss zügig die Drevesstraße entlang rannte. Wer den Stein geworfen hat, habe jedoch niemand beobachten können. Das Wurfgeschoss sei aber aus der Personengruppe heraus geworfen worden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Dreister Dieb schlägt bei Symposium zu

Mehrere Hundert Euro Bargeld hat ein Dieb in Jena in einem Institut in der Hans-Knöll-Straße erbeutet. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unbekannte am Dienstag unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude verschafft, in dem zu diesem Zeitpunkt ein Symposium stattfand, das gut besucht war.

Der Mann begab sich anschließend in mehrere Büroräume und entwendete dort mehrere Geldbörsen. Nachdem er diese des Bargeldes entledigt hatte, entsorgte er die Geldbörsen in unterschiedlichen Mülleimern des Instituts. Der Dieb soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, etwa 180cm groß, hatte eine Glatze und war dunkel gekleidet.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen 13 und 18 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.

Auf der Flucht vor der Polizei gestürzt

Beim Anblick eines Streifenwagens hat ein 43-Jähriger auf einem Pocketbike in Jena in der Lützowstraße die Flucht ergriffen. Laut Polizei endete diese jedoch bereits nach einer kurzen Strecke, da der Mann die Kontrolle über sein nicht zugelassenes Fahrzeug verlor und stürzte.

Bei der anschließenden Kontrolle kam sodann ans Licht, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, das Bike nicht zugelassen und nicht versichert war. Dies brachte dem 43-Jährigen mehrere Anzeigen ein.

E-Bike gestohlen

Am Dienstagnachmittag besuchte ein 16-Jähriger eine Tanzschule am alten Güterbahnhof in Jena. Als er kurz nach 19 Uhr den Heimweg antreten wollte, fand er jedoch nur noch einen leeren Platz anstatt seines zuvor an einem Fahrradständer angeschlossenen E-Bikes der Marke Fischer. Unbekannte hatten es entwendet und sich unbekannt entfernt.

Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Bereits am vergangenen Donnerstag sind zwei abgeschlossene Fahrräder vor einem Firmenobjekt in der Stockholmer Straße in Jena entwendet worden. Dabei handelte es sich laut Polizei um ein Fahrrad der Marke Merida 800, ein Rennrad in metallic blau und geradem Lenker, sowie ein Citybike in schwarzer Farbe.

Nach Zeugenaussagen hatte sich der Diebstahl gegen 16 Uhr ereignet. Kurz nach 17 Uhr meldete sich dann einer der Eigentümer, dass er beide Fahrräder wieder gefunden habe. Auf einem in der Nähe befindlichen Radweg habe er zwei männliche Personen entdeckt, die auf mit den besagten Rädern herumfuhren. Auf Nachfrage gaben diese an, dass sie die Fahrräder gefunden hätten. Bei den Beiden soll es sich um einen etwa 15 bis 17 Jahre alten, circa 170cm großen Jugendlichen mit kurzen dunkelbraunen Haaren sowie einen circa 160cm großen, dunkelblonden Jugendlichen von normaler Statur gehandelt haben. Beide trugen demnach Trainingshosen und eine Bomberjacke.

Auch wenn die Fahrräder sind derzeit wieder im Besitz ihrer Eigentümer sind, werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht, insbesondere die beiden beschriebenen Personen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 42349/2024, entgegen genommen.

