Jena. Ein radikaler Umgang mit der Säge löst erneut Kritik aus. Die Hoffnung heißt, wächst ja wieder!

Ein radikaler Umgang mit der Säge löst in der Seidelstraße Empörung aus. 13 Linden auf der Ostseite wurden stark verschnitten. Aktuell erinnern die Bäume an überdimensionale WC-Bürsten. In der Redaktion gingen zwei Leserbeschwerden nach. Eindruck der Bürger ist, es werde immer strenger und in kürzeren Zeitabschnitten verschnitten.