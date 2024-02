Jena. An gleich fünf Autos in Jena wurde von Unbekannten die Luft rausgelassen. Außerdem musste die Polizei eine aggressive 33-Jährige in Gewahrsam nehmen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Geschubst und bespuckt

Zwei Frauen gerieten am Montag auf dem Salvador-Allende-Platz derart in Streit, dass die Polizei einschreiten musste. Laut Meldung der Beamten hatte eine 33 Jahre alte, polizeibekannte Frau eine andere zu Boden gestoßen und bespuckt. Nach kurzer Fahndung wurde die Täterin aufgegriffen. Da sie weiter sehr aggressiv gewesen sei, wurden ihr Handfesseln angelegt. Sie kam in kurzzeitig in Gewahrsam. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

Auto beschädigt

In der Stifterstraße ist ein dort geparkter Skoda beschädigt worden. Laut Meldung der Polizei stellte ein Zeuge am Montagvormittag die Beschädigung an drei Reifen und diverse Kratzer an beiden Fahrzeugseiten fest. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Luft rausgelassen

Unbekannte haben an gleich fünf geparkten Autos auf dem Forstweg, Magdelstieg und Birnstiel die Luft aus den Reifen gelassen. Der oder die Täter hinterließen einen Flyer, auf dem auf das umweltschädliche Verhalten der Autos angeprangert wurde, heißt es von der Polizei. Da die Reifen ohne Probleme wieder aufgepumpt werden konnten, entstand kein Sachschaden.

Frau wird Raubopfer

Am späten Montagabend griff nahe des Jenaer Busbahnhofes ein 27-Jähriger eine 45-jährige Frau an. Laut Meldung der Polizei war der Grund, dass der Mann von der Frau 15 Euro forderte. Dem sei die Frau nicht nachgekommen, sodass er in die Jacke der Frau griff und das Geld herausnahm. Nun wollte die Frau das Geld zurückhaben, woraufhin der Täter aggressiv wurde und mehrfach zugeschlagen haben und die 47-Jährige zu Boden geschleudert habe. Die hinzugerufene Polizei stellten den Mann und fanden das Diebesgut bei ihm. Er muss sich jetzt wegen Raubes strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red