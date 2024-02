Jena. Ein Mann hat als Protest gegen die Fällung von Bäumen einen anderen Mann mit einer Kamera attackiert. Das sind die weiteren Polizeimeldungen aus Jena.

Ein 62-Jähriger hat in Jena gegen Baumfällungen protestiert und dabei einen Mann verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein 47-jähriger Mitarbeiter einer Firma am Mittwochvormittag damit beschäftigt, in der Johann-Friedrich-Straße Bäume zu fällen, was einem 62-jährigen Anwohner missfiel.

Zu Beginn fertigte der Anwohner Fotos von den Arbeiten, nutzte dann aber seine Kamera als Schlagwerkzeug gegen den 47-Jährigen ein. Die Kamera traf den Mann im Gesicht und er wurde dadurch leicht verletzt.

Als Reaktion auf den Schlag stieß der 47-Jährige den anderen Mann zu Boden, der dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde.

Wie sich im Anschluss herausstellte, lag eine Fällgenehmigung vor. Somit war zwar alle Aufregung umsonst, trotzdem wird nun gegen beide Personen wegen Körperverletzung ermittelt.

Badfenster zerstört

Das Badfenster eines Mehrfamilienhauses in der Binswanger Straße in Jena wurde beschädigt, Das teilte ein Bewohner der Polizei am Mittwoch mit. Ein unbekannter Gegenstand hatte die äußere Scheibe der Doppelverglasung getroffen und diese dadurch beschädigt.

Womit die Scheibe zerstört wurde, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Unfall beim Einparken

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr beim Einparken einen BMW beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beobachte ein Zeuge den Unfall in der Fritz-Ritter-Straße in Jena.

Der Zeuge sprach den 84-Jährigen an, der fuhr aber einfach davon. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen, er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

