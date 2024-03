Jena. Wir gehören dazu: Inklusion in Jena: Die Erfahrungen, die eine Jenaer Familie an einer inklusiven Gesamtschule gemacht hat, waren frustrierend. Am Förderzentrum Jena sehen sie ihren Sohn besser aufgehoben. Die Mutter berichtet über das Leben mit einem behinderten Kind und woran es gesellschaftlich und politisch hapert.