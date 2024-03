Erfurt. Eine 61-Jährige ist Opfer von Telefonbetrügern geworden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Jena.

Eine 61-Jährige ist in Jena Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Unbekannter am vergangenen Dienstag die Frau an und versprach ihr einen Gewinn in Höhe von 500.000 Euro.

Um den Betrag zu erhalten, sollte die Frau „lediglich“ 4000 Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Dieser Aufforderung kam sie nach.

Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9000 Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der Betrüger. Nun forderten diese eine Überweisung auf ein anderes Konto in Höhe von 8000 Euro sowie die Übermittlung der Personalausweisdaten. Auch dieser Forderung kam sie nach.

Erst das Gespräch mit der Tochter weckte bei der 61-Jährigen Zweifel. Sie erstattete Anzeige wegen Betrugs.

Die Ermittlungen wegen Betrugs sowie dem Verdacht der Geldwäsche wurden aufgenommen. Die Polizei warnt abermals von derartigen Telefongeschäften sowie dubiosen Gewinnversprechen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte keine Überweisungen an unbekannte Firmen oder Personen tätigen und nicht auf Telefongeschäfte eingehen. Auch sollten keine persönlichen Daten am Telefon preisgegeben werden.

Streit an Tramhaltestelle eskaliert

Aus bisher noch ungeklärten Gründen eskalierte am Montagmittag eine Situation an einer Tramhaltestelle in der Altenburger Straße. Ein 21-Jähriger geriet zuvor nach Angaben der Polizei mit einem unbekannten Mann in eine verbale Auseinandersetzung. Der Widersacher trat dem jungen Mann mehrfach gegen den Fuß und bedrohte diesen.

Im Anschluss stiegen beide Personen in die Tram. Noch bevor die Polizei kam, entfernte sich der Unbekannte unerkannt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ungefähr 180 cm groß

Glatze und mehrere Piercings im Gesicht

Zur Bekleidung konnte nichts gesagt werden

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 64853/2024, entgegen.

Handzeichen reicht nicht aus

Zwar hatte ein 74-jähriger Fahrer eines E-Bikes am Montagvormittag per Handzeichen angezeigt, dass er abbiegen wollte, jedoch vergewisserte er sich nicht vorab, ob dieser Wechsel auch gefahrlos möglich ist.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Camburger Straße unterwegs, als er sein Fahrmanöver ausführte. Ein hinter ihm fahrender 65-jähriger Lkw-Fahrer sah zwar das Handzeichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 74-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Erneute Sachbeschädigung am Klinikum

Zum wiederholten Male beschädigten Unbekannte das Gebäude des Uniklinikums in Jena. Unbekannte hatten eine Glasfront eingeworfen, bemerkte ein Zeuge am Montagmorgen. An der danebenliegenden Fassade brachten Unbekannte außerdem einen Schriftzug in silberner Farbe an.

Hinweise zu den Verursachern gibt es nach Angaben der Polizei derzeit nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red