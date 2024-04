Jena. Eine neue Baustelle gibt es in der nächsten Woche in Jena. Gebaut wird an einer Brücke. Woanders haben Autofahrer wieder freie Fahrt.

Eine neue Baustelle kündigt die Stadt Jena für die nächste Woche an. So wird die Brücke in der Göschwitzer Straße von Montag, 22. April, bis zum 3. Mai wegen Reparaturarbeiten halbseitig gesperrt. Autofahrer müssen an einer Ampel warten, Fußgänger können die Brücke wie gewohnt passieren.

Ebenfalls ab Montag, 22. April, wird die Brückenstraße in Zwätzen wieder zur Einbahnstraße. Grund dafür ist die Baustelle des Jenaer Nahverkehrs in der Naumburger Straße.

Freie Fahrt haben Autofahrer indes wieder in der Löbstedter Straße und der Schützenhofstraße. Ebenso ist die Deckensanierung in der Erlanger Allee bis Kastanienstraße in Lobeda-Ost abgeschlossen. Weil aufgrund der Witterung noch keine Straßenmarkierung aufgebracht werden konnte, gilt aber vorerst Tempo 30, heißt es.

