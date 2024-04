Jena. Ein Kooperationsprojekt internationaler Musiker präsentiert am 30. April eine musikalische Reise rund um den Globus und durch die Zeit: Film- und Opern- und Operettenmusik wird erklingen

Einmal rund um die Welt und das mit den Höhepunkten aus Oper, Operette und Filmmusik, dargeboten im festlichen Glanz der Blechblasinstrumente: Das ist der „Festival Brass 2024“. Zwölf Blechbläser und ein Schlagzeuger werden am 30. April im Volkshaus zu erleben sein. Die internationale Besetzung mit Studierenden aus Weimar, Jena und Wien verbindet die Liebe zur Blechblasmusik in all ihren Facetten und so findet sich die Formation in diesem einmaligen Kooperationsprojekt zusammen.

Musiker aus aller Welt musizieren gemeinsam unter der künstlerischen Leitung von Erich Rinner und Alexander Richter. Neben musikalischen Höchstleistungen steht dabei der Kooperationsgedanke über Ländergrenzen hinweg im Mittelpunkt des international zusammengestellten Ensembles. Auch stilistisch sind der Formation keine Grenzen gesetzt, reisen die talentierten Musikerinnen und Musiker doch einmal rund um den Globus und quer durch die Musikgeschichte.

In verschiedenen im Programm zu findenden Besetzungsgrößen spiegelt sich die gesamte Farbpalette der Blechbläser-Kammermusik wider – von der intimen kleinen Form bis zum prachtvollen imposanten Klang der großen Besetzung. Vom Hof Heinrich VIII, über das Venedig der Renaissance bis ins zaristische Russland des 19. Jahrhunderts führt dabei die musikalische Reise, bevor sie im Expresstempo, natürlich mit dem obligatorischen Zwischenstopp beim Bayreuther Allvater Richard Wagner, ins 20. Jahrhundert einbiegt und das Konzertprogramm mit bekannten Melodien aus Film und Fernsehen seinen furiosen Abschluss findet.

Festival Brass Tournee des 30. Bayreuther Osterfestivals: Dienstag, 30. April, 20 Uhr, Volkshaus Jena