In Jena-West kandidiert für die Jenaer CDU der 53-jährige Hochschullehrer Professor Christoph Hachmöller (CDU) als Ortsteilbürgermeister. Er möchte ein Kümmerer und für die Bürger stets ansprechbar sein. „In Zeiten, in denen offensichtlich wird, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, möchte ich meinen persönlichen Beitrag leisten“, so Hachmöller. „Indem ich direkt in der Nachbarschaft damit anfange, Fragen und Probleme der Menschen aufzugreifen, zu vermitteln und mich um die Anliegen der Mitbürger zu kümmern, möchte ich aufzeigen, dass unsere Demokratie funktioniert.“

Christoph Hachmöller nennt als Beispiel fürs „Kümmern“ seine Bürgeranfrage im Stadtrat vor zwei Jahren. „Mit dieser konnte ich einen Beitrag dazu leisten, dass der beliebte Lommerweg in Jena-West erneuert wurde. Heute kann man den Weg bei jedem Wetter benutzen, ohne schmutzige Schuhe zu bekommen“, veranschaulicht Hachmöller. Verbessern möchte er unter anderem die Kommunikation über die Arbeit des Ortsteilrates im Stadtteil. „Weil Protokolle oft unzugänglich erscheinen und sie vermutlich kaum jemand liest, möchte ich im Stadtteil künftig die Menschen über zeitgemäße Medien informieren. Meine Arbeit als Ortsteilbürgermeister, würden mir die Menschen in Jena-West ihr Vertrauen schenken: Informieren, vermitteln, kümmern“, betont er.

Hachmöller wohnt seit mehr als zehn Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Jenaer Westviertel. Der gebürtige Cloppenburger hat an der RWTH Aachen Elektrotechnik und Medizin studiert und war als Ingenieur und Arzt anschließend über viele Jahre in der Medizintechnik für Firmen wie Siemens in Erlangen und Carl Zeiss Meditec in Jena tätig. Seit fünf Jahren gibt er als Hochschullehrer sein Wissen an die junge Generation weiter.

