Jena. Maifest auf dem Jahnplatz, Provinzcomedy im Med-Club, ein Blick hinter die Kulissen im Theaterhaus und viel Musik

Spaß am Laufen und Freude am Helfen

Der Round Table 210 Jena veranstaltet am Freitag, 26. April, ab 15 Uhr auf dem Sportplatz Am Jenzig, Marie-Juchacz-Straße 3, den 17. Jenaer Teamlauf – einen Staffellauf über dreimal 2,5 Kilometer für Teams mit je drei Läufern und Läuferinnen. Gelaufen wird zugunsten der Sailing Kids Jena, der Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland und des Universitätssportvereins Jena.

Maifest auf dem Jahnplatz im Wohngebiet Jena-West

Auf dem Jahnplatz können von Freitag, 26. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 28. April, 20 Uhr, Kinder und Eltern aktiv an Spielen und Bastelaktionen teilnehmen und regional bekannten Bands lauschen. Die Idee besteht darin, Kindern einen Platz zum gemeinsamen Spielen und Kennenlernen zu geben sowie den Eltern und anderen Gästen eine Stätte der Begegnung zu schaffen. Das Wohngebietsfest ist mittlerweile fest etabliert und einzigartig im Westviertel. Für die Besucherinnen und Besucher ist es kostenfrei.

Kinderkleiderbasar im Awo-Kindergarten

Ein Kinderkleiderbasar wird am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr sowie am Samstag, 27. April, zwischen 9 und 12 Uh, im Awo-Kindergarten „Marie Juchacz“, Schaefferstraße 1 veranstaltet. Verkauft werden Kinderkleidung, Spielzeug, Kaffee und Kuchen.

Provinz-Comedy im Med-Club

Zweimal im Monat präsentieren regionale Künstler und Künstlerinnen und Gäste von außerhalb ihre neuesten Jokes - jeden vierten Freitag im Monat in der Kellerbar und im kleinen Bühnen-Keller vom Medclub am Johannisplatz 20. Nur mit einem Mikro in der Hand versuchen die Künstlerinnen und Künstler durch das Erzählen von Witzen auf der Bühne, die Menschen zum Lachen zu bringen.

Von Alltagsbeobachtungen über politisches Kabarett bis hin zu philosophischen Betrachtungen teilen sie ihre Geschichten aus dem Leben auf eine humorvolle Art und Weise mit dem Publikum. Es wird persönlich, es wird nachdenklich, aber vor allem wird es sehr lustig. Wer selbst einmal auf der Bühne stehen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen am Freitag, 26. April, ab 19.30 Uhr im Med-Club.

Sinfoniekonzert der Jenaer Philharmonie

Zum Freitagskonzert Nr. 4 der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Nils Mönkemeyer, der auch an der Viola zu erleben ist, wird am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr ins Volkshaus geladen. Es erklingen unter anderem Werke von Samuel Barber, Paul Hindemith, John Dowland und Wolfgang Amadeus Mozart.

Orchideen-Umtopfkurs im Botanischen Garten

Unter der Leitung des Experten Burkhard Witt erfährt man am Samstag, 27. April, ab 10 Uhr im Botanischen Garten Wichtiges zum Thema Orchideen. Treffpunkt ist der Eingang an den Gewächshäusern. Eine verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer 03641/949274 ist nötig.

Blick hinter die Kulissen im Theaterhaus Jena

Das Theaterhausteam lädt ein zum sprichwörtlichen „Blick hinter die Kulissen“ und zeigt am Samstag, 27. April, ab 16 Uhr Bühnen, Werkstätten, Funden, Arbeitsgalerien in lichter Höhe, Funktionsräume – kurz alle Orte, die sonst nicht betreten werden dürfen. Außerdem wird aus dem Nähkästchen geplaudert und Geschichten erzählt, von denen das Wunderwerk Theater lebt.

Klavierkonzert in der Rathausdiele mit Mirjam Hinrichs

Mirjam Hinrichs wurde 1999 in Jena geboren. Den ersten Klavierunterricht erhielt sie im Alter von fünf Jahren an der hiesigen Musik- und Kunstschule. 2008 wurde sie Schülerin von Sigrid Lehmstedt in Weimar. Die junge Pianistin erspielte zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. 2018 begann sie ihr Klavierstudium an der Hochschule für Musik in Dresden. Seit 2023 setzt sie ihr Masterstudium fort. Am Samstag, 27. April, ab 19 Uhr spielt sie im Historischen Rathaus Jena Werke von Bach, Beethoven, Schumann und weiteren Komponisten.

6. Kiezkonzert mit „Krainhöfner und so Aehnlich“

Eine musikalische Reise mit dem Duo „Krainhöfner und so Aehnlich“ können Besucher des Büro-Theaters in der Beutnitzer Straße 27 am Samstag, 27. April, ab 20 Uhr erleben. Die Eigenkompositionen, bestehend aus jazzigen Gitarrenakkorden und eingängigen Saxofonmelodien, sollen das Publikum in die Klangwelten des Jazz, Funk und Latin bringen.

Frühlingskonzert der Musik- und Kunstschule Jena

„Klingende Frühlingsboten“: Unter diesem Motto lädt die Musik- und Kunstschule Jena am Sonntag, 28. April, ab 11 Uhr in die Aula der Friedrich-Schiller-Universität, Fürstengraben 1. Verschiedene Akkordeon-, Blockflöten- und Zupf-Ensembles sind ebenso zu hören wie kammermusikalische Darbietungen von Wettbewerbspreisträgern.

Stadtteilkonzert der Jenaer Philharmonie in Winzerla

Unter dem Titel „Ein romantischer Spaziergang mit Schiller und Schubert“ wird zum zweiten Stadtteilkonzert der Jenaer Philharmonie geladen. Zu erleben sind am Sonntag, 28. April, ab 15 Uhr in der Gemeinschaftsschule „Galileo“, Oßmaritzer Straße 12, Markus Seidensticker als Sprecher, Annika Rioux (Sopran), Veronika Kinnunen (Flöte) und

Veronika Spath-Farkas (Klavier).

Singen in der Distelschänke

Zum Singen für jedermann wird am Sonntag, 28. April, ab 16 Uhr wieder in die Jenaer Distelschänke geladen. Das gemeinsame Singen ist weder von einem Verein noch von einem Chor getragen, es geht hier einfach um das Zusammensein und Spaß haben.