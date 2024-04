Jena. Ein Leser ist „geschockt“ von einem Aushang im Büro der Jenaer Linken: Es handelt sich um ein Plakat der „Roten Hilfe“. Wir fragten nach, was es damit auf sich hat. Der Ursprung liegt wohl in einer Demonstration, die vor fast genau einem Jahr, am 1. Mai 2023, in Gera stattfand.