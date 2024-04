Jena. Im Momolo-Zelt kommen am Montag die OB-Kandidatinnen und Kandidaten zu einer Diskussion rund um das Thema Kultur zusammen

Kultur wird in Jena zumeist lokal verantwortet. Das Oberbürgermeisteramt, derzeit noch mit dem Kulturdezernat verknüpft, ist für die Rahmenbedingungen der Jenaer Kultur verantwortlich – Zeit, im OB-Wahlkampf Kandidierende für dieses Amt nach ihrer Perspektive dazu zu befragen. Die Akteure und Akteurinnen der kulturellen Szene Jenas möchten daher im Vorfeld der Wahl am 26. Mai zu einem öffentlichen Podiumsgespräch der OB-Kandidaten und Kandidatinnen einladen.

Am Montag, 29. April, ab 19.30 Uhr kommen die Kandidatinnen und Kandidaten im Zirkuszelt des Kinder- und Jugendzirkus Momolo am Burgauer Weg zusammen und stellen sich den Fragen rund um das Thema Kultur. Dabei soll es unter anderem darum gehen, welche neuen Impulse in der Kulturpolitik gesetzt werden sollen, welche inhaltlichen und strukturellen Veränderungen geplant sind, wie sie die Finanzierung der Kultur in den kommenden Jahren gestalten werden soll und was dies für die freie Szene konkret bedeuten wird.

Die Veranstaltung soll etwa zwei Stunden dauern. Zugesagt haben: Kathleen Lützkendorf (Bündnis90/Die Grünen), Thomas Nitzsche (FDP), Johannes Schleußner (SPD), Jens Thomas (Die LINKE), Ulf Weißleder (Bürger für Jena) und Stephan Wydra (CDU). Im Anschluss gibt es bis 23 Uhr Musik mit DJ „Mille Bre“.