Jena. In Jena ist ein 38-Jähriger von seinem Nachbarn attackiert und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Nachbar attackiert 38-Jährigen

Ein 44-jähriger Mann suchte am Sonntagmittag in der Hugo-Schrade-Straße in Jena seinen Nachbarn im Mehrfamilienhaus auf. Als der 38-jährige Wohnungseigentümer die Haustür öffnete, ging der 44-Jährige unvermittelt auf sein Gegenüber los und würgte den Mann. Dieser erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Anzeige gegen Zechpreller

Sonntagabend verweilte ein 27-Jähriger in einer Gaststätte am Markt. Wie die Polizei mitteilte, orderte er dort dieser Speisen und Getränke im Wert von knapp 40 Euro. Als er bezahlen sollte, gab der Mann an, die fällige Summe nicht aufbringen zu können. Die hinzugerufenen Beamten nahmen Anzeige auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Auch erhielt er ein Hausverbot für das Lokal.

Wahlplakate beschmiert

Unbekannte haben zwei Wahlplakate beschädigt. Diese waren Am Eisenbahndamm sowie am Steinweg in Jena angebracht und wurden mit Farbe beschmiert. Aufgrund der zusätzlichen Verwendung von Farbbeuteln ist zugleich der Gehweg durch heruntertropfende Farbe beschmutzt worden. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red