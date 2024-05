Jena. Kundgebung zählt etwa 350 Teilnehmer. Gewerkschaft geht es unter anderem um Tarifbindung.

Der DGB-Kreisverband lud am 1. Mai unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ zur traditionellen Kundgebung auf den Johannisplatz ein. Es folgte eine Demonstration durchs Zentrum, an der nach Angaben der Polizei etwa 350 Menschen teilnahmen. Die einzelnen Gewerkschaften stellen sich mit ihren Themen und Anliegen bei der Kundgebung auf dem Johannisplatz vor. Unter anderem ging es in den Reden um die Tarifbindung. Die Gewerkschaften kämpfen dafür, dass wesentlich mehr Menschen Tariflöhne bekommen.

bük