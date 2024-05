Jena. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs und einer beschädigten Mauer. Zudem wurden alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Unbekannte versuchten in Jena in ein Mehrfamilienhaus in der Hainstraße einzudringen. Die Täter schafften es aber nicht, die Eingangstür aufzuhebeln, berichtet die Polizei. Die Tür wurde dabei beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Männer alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Auch in der Nacht zum Freitag führte die Polizei im Jenaer Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Rudolstädter Straße sowie in der Friedrich-Engels-Straße wurde jeweils ein E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss angehalten. Der Grenzwert von 0,5 Promille war bei den 18 und 47 Jahre alten Männern überschritten. Gegen die beiden wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mauer beschädigt und vom Tatort geflüchtet

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstagmorgen die Mauer Am Kaiserberg touchiert. Die Mauer wurde in einer Länge von zwei Metern beschädigt. Die Polizei vermutet ein falsches Fahrmanöver. Sie geht zudem davon aus, dass das Fahrzeug aufgrund der Anstoßhöhe auch ein LKW gewesen sein könnte. Hinweise zur Unfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Jena unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder 03641 810, mit Nennung des Aktenzeichens 112851/2024, entgegen.

