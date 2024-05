Jena. Kreisverband feiert den 1994 erfolgten Zusammenschluss. Sparkasse spendet 45.000 Euro.

Bereits seit 30 Jahren besteht der Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das Jubiläum wurde jetzt mit einem offiziellen Festakt und einigen Ehrengästen im Rotkreuzzentrum in Jena begangen. Kreisverbandspräsident Thomas Schütze ließ die drei Jahrzehnte DRK in Jena, Eisenberg und Stadtroda Revue passieren. Unter den Gästen: Die aktuelle Präsidentin des DRK, Gerda Hasselfeldt. Sie betonte die besondere Rolle des DRK in Deutschland und insbesondere die des Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda. Sie selbst nehme den Kreisverband als „Leuchtturm für die Region und als einen starken Partner für die Menschen wahr.“

Vorgängerverbänden in Jena, Eisenberg und Stadtroda

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach dabei von „einem Kreisverband der Superlative, der ein zuverlässiger Arbeitgeber und ein Garant für Vielfalt ist“. Michael Rabich, Geschäftsführer der Sparkasse, machte ein besonderes Geschenk zum Jubiläum: Die Sparkasse spendet 45.000 Euro an den Kreisverband.

Das DRK in Zahlen 10 Standorte in Jena und im SHK mit insgesamt 37 Einrichtungen. Die Rettungskräfte rücken jährlich zu über 30.000 Einsätzen aus und legen dabei knapp 978.00 Kilometer zurück. Auf 6 Rettungswachen werden 19 Fahrzeuge einsatzbereit vorgehalten und von 158 Mitarbeitern rund um die Uhr personell besetzt, hinzu kommen 3 Intensivtransportwagen des IVD (Intensivverlegungsdienst Mitteldeutschland). 148 altersgerechte Wohnungen in den betreuten Wohnanlagen. 31 Mieter in den drei ambulant betreuten Wohngemeinschaften und zwei Seniorenheime mit 223 Plätzen. Jedes Jahr nehmen rund 680 Pflegebedürftige mit mehr als 150.000 Hausbesuchen die Hilfeleistungen der drei Sozialstationen in Anspruch. In der solitären Kurzzeitpflegeeinrichtung stehen 18, in der Senioren-Tagespflege 35 Plätze zur Verfügung. Mehr als 4100 Menschen werden dieses Jahr in über 340 Kursen in Erster Hilfe geschult. Rund 100 Blutspendetermine im Jahr für über 4.600 Spender. Fünf Begegnungszentren mit rund 36.500 Besuchern im Jahr. Den DRK-Hausnotruf haben mehr als 1.200 Menschen installiert. Mehr als 260 Personen nutzen den Menüservice „Essen auf Rädern“. Täglich gehen im Kleiderladen rund 300 Artikel über die Ladentheke. Fünf Kitas für 373 Kinder, eine bilinguale Ganztagsgrundschule mit 160 Plätzen, jährlich über 3.500 Erziehungs- und Familienberatungen, Unterstützung von rund 40 Familien in der sozialpädagogischen Familienhilfe.

Zum 1. Juli 1994 gründete sich der DRK-Kreisverband aus den Vorgängerverbänden des DRK in Jena, Eisenberg und Stadtroda. Die vergangenen 30 Jahre waren geprägt von vielen positiven Entwicklungen, aber auch von Herausforderungen, wie der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe im Ahrtal oder der gegenwärtige Ukraine-Konflikt und Flüchtlingsströmungen nach Thüringen, die die Arbeit des DRK beeinflusste. Als Träger von zwei Seniorenheimen, drei betreuten Wohnanlagen und drei ambulanten Pflegediensten, deckt das DRK ein großes Spektrum der Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege ab. Darüber hinaus ist der DRK-Kreisverband größter Anbieter im Bereich der Notfallrettung. Und auch die Breitenausbildung, der Katastrophenschutz und die Blutspende spielen eine wichtige Rolle und führen die Tradition des Roten Kreuzes fort.

