Jena. Nachdem Jenawohnen im Jahr 2021 ein beliebtes Wandbild in Lobeda-West entfernen musste, brachte nun ein international arbeitender Streetartkünstler ein neues Gemälde an die Wand. Wir sprachen mit dem Künstler über die Geschichte hinter dem ausgewählten Motiv. Auch in der Fritz-Ritter-Straße soll ein Gemälde entstehen.