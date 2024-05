Jena. Die Polizei in Jena wurde zu einem Verkehrsunfall und Diebstahl gerufen.

In der Carolinenstraße in Jena ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Polizeiangaben übersah ein Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 17-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Werkzeuge aus Auto entwendet

Zwischen dem 17. und 19. Mai erbeuteten bisher unbekannte Diebe mehrere Werkzeuge aus einem Auto. Das Fahrzeug war in der Merseburger Straße unverschlossen abgestellt worden, berichtet die Polizei. Der Schaden wird um die 150 Euro geschätzt. In einem nahegelegenen Busch fanden Passanten mehrere Bohrmaschinen, die aber wohl nicht aus dem Auto stammen. Ob diese vielleicht schon vorher gestohlen wurden, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder Telefon 03641 810 mit Angabe des Aktenzeichens 0128899/2024.

