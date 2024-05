Jena. Uwe Feige ist jetzt in führender Rolle im Verband kommunaler Unternehmen. Die Ernst-Abbe-Hochschule zieht ins Zentrum. Die Nachrichten.

Uwe Feige in Bundesverband gewählt

Zum ersten Mal ist ein Vertreter aus den neuen Bundesländern in den Leitausschussvorsitzenden des Bereiches Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) gewählt worden. Und dieser kommt noch aus Jena. Uwe Feige, Werkleiter des Kommunalservice Jena (KSJ), nimmt die Position im Verband ein.

Der VKU vertrete die Interessen kommunaler Unternehmen im Bereich Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft in Deutschland, heißt es in der Mitteilung der Stadt Jena. „Die Wahl von Uwe Feige zum Leitausschussvorsitzenden des Bereiches Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit ist ein bedeutender Schritt für den VKU und spiegelt die zunehmende Bedeutung der neuen Bundesländer innerhalb des Verbandes wider. Feige bringt umfangreiche Erfahrung und Fachkompetenz mit, die er in den letzten Jahren als Werkleiter des KSJ bereits unter Beweis gestellt hat“, wird mitgeteilt.

Der Werkleiter des Kommunalservice Jena (KSJ), Uwe Feige. © BILDSCHÖN / Trenkel | BILDSCHÖN / Trenkel

Feige habe unter anderem innovative Recyclingprogramme, effiziente Abfallentsorgungslösungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Stadtsauberkeit vorangebracht.

Chorkonzert mit KI-Bildern

„Liebe -Traum - Erwachen“: Der Otto-Schott-Chor stellt das Programm am Sonnabend, 25. Mai, im Trafo (Nollendorfer Straße 30) unter romantische, literarische und politische Motive. Beginn ist 20 Uhr. Zu hören sindWerke von Purcell, Schubert, Britten und Mäntyjärvi. Ausgewählte Volkslieder und Popsongs werden ebenfalls gesungen. Das Programm werde visuell von Projektionen KI-generierter Bilder auf Grundlage der Liedtexte begleitet. Der Eintritt ist frei.

Ernst-Abbe-Hochschule zieht ins Zentrum

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena zieht für drei Tage ins Zentrum der Saalestadt. Im StadtLab (Löbderstraße 6) können Besucher mitmachen und sich über die Hochschule informieren. Von Dienstag, 4., bis Donnerstag, 6. Juni, ist das jeweils von 14 bis 20 Uhr möglich. Angekündigt werden Vorträgen, Podiumsdiskussionen und persönlichen Gesprächen angekündigt. Studieninteressierte, Schüler, Eltern und andere Interessierte können kommen.

Die Mitmachaktionen (täglich von 14 bis 17 Uhr) drehen sich um Künstliche Intelligenz, Eye-Tracking, Maschinenbau und Simulationspuppen aus dem Bereich Gesundheit und Pflege aus. Immer 17 Uhr beginnen die Vorträge, die sich um Klimawandel, Künstliche Intelligenz, digitale Wertanlagen und das im vergangenen Jahr eingeführte Bürgergeld drehen, sagt Mario Brandtner, Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung der EAH Jena.

Ein besonderes Highlight des ersten Abends (18.30 Uhr) sei der Bericht von Studierenden über ihre aktuelle REXUS GAME-Mission. In Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Weltraumorganisation wurde ein kleiner autonomer Flugroboter in 80 Kilometer Höhe geschickt.

Das vollständige Programm können Sie unter https://www.eah-jena.de/stadtlab-jena abrufen.

Jetzt Karten sichern für drei neue Konzerte

Gleich drei neue Veranstaltungen im Volksbad Jena gehen am Montag, 27. Mai, 10 Uhr in den Vorverkauf. Eric Bibb solo (9. November, Volksbad), Philipp Poisel (5. Dezember, Volksbad) und Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys (12. Dezember, Volksbad), alles jeweils 20 Uhr. Tickets gibt es in der Jena Tourist-Information - vor Ort, Tel. 03641 49-8060 oder per tickets@jena.de.