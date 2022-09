Ausbau der künftigen Haupttribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena läuft

Jena. Schon vor dem Richtfest beginnen die neuen Kabinen für den FC Carl Zeiss Jena Gestalt anzunehmen.

Im Oktober will die EAS Betriebsgesellschaft das Richtfest für die künftige Haupttribüne im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld feiern. Derzeit sind die Arbeiten an der obersten Etage, in der Büros untergebracht werden, noch im vollen Gange.

Unterdessen hat der Innenausbau bereits begonnen. Im Untergeschoss sind Trockenbauer aktiv, die Wände in den Katakomben stellen. Dort werden sich die Mannschaftsbereiche befinden, aber auch das Medienzentrum. VIP und Ehrengäste haben die Wahl, ob sie ihre Plätze mit dem Aufzug oder zu Fuß über das Treppenhaus erreichen.

VIP-Bereich mit Platz für 600 Personen

Im ersten Geschoss befindet sich der große VIP-Bereich, der 600 Menschen einen Platz bietet. Inzwischen sind die Stützen entfernt, was die Dimensionen des Baues erahnen lässt. Die Gäste kommen vom VIP-Bereich direkt auf die Tribüne zu ihren Sitzen.

Eine Etage über dem VIP-Saal werden Logen für Unternehmen eingerichtet, die jeweils über Direktzugang zu den Sitzen mit dem besten Blick verfügen. Noch ein Stockwerk höher befinden sich die Logen des FC Carl Zeiss Jena und der EAS Betriebsgesellschaft. Zudem wird dort ein Balkon installiert, auf dem Fernsehkameras stehen und sich die Arbeitsplätze für die Journalisten befinden. Die Anzahl und Platzierung der Plätze richtet sich nach den Bestimmungen der Deutschen Fußball-Liga für Bundesliga-Stadien.

Überraschungen im südlichen Baufeld

An der Mindestkapazität orientiert sich auch das Ernst-Abbe-Sportfeld mit angepeilten 15.000 Zuschauerplätzen, die nach Abschluss des Umbaus zur Verfügung stehen sollen. Den Plänen zufolge soll die Fußball-Arena Mitte 2023 fertiggestellt sein. Aktuell gibt es im südlichen Baufeld zweieinhalb Monate Verzug, weil Fundamente und Rohrleitungen nicht in den Plänen verzeichnet waren. Deshalb konnte die Bodenplatte noch nicht gegossen werden.

Erfurter Anwalt verklagt Trainer des FC Carl Zeiss Jena