Bäume werden in der Nollendorfer Straße in Jena gefällt

Jena. Nach Angaben der Stadt ist der Erhalt der neun Bäume nicht möglich. Ersatzpflanzungen sind geplant.

Bäume müssen in der Nollendorfer Straße am Donnerstag gefällt werden. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt die grundhafte Sanierung im Bereich zwischen Nollendorfer Platz und Thomas-Mann-Straße.

Diese Fällungen seien notwendig, um neue Trinkwasser- und Stromleitungen verlegen zu können und Baufreiheit für die Baumaßnahmen abzusichern. „Ein Erhalt der Bäume wurde intensiv geprüft. Leider stehen die Gehölze so dicht an vorhandenen Leitungen und am Straßenkörper, dass ein realistischer Erhalt im Zusammenhang mit den Ausbau nicht möglich ist“, teilt die Stadt mit. Durch den grundhaften Ausbau ergebe sich die Möglichkeit, den Leitungsbestand in der Straße neu zu ordnen und auf beiden Straßenseiten unterirdische Pflanzgräben mit Wurzelschutz für die Bäume und Leitungen einzubauen.

Diese Pflanzgräben böten somit deutlich bessere und langfristig gesicherte Standortbedingungen für die Neupflanzungen. Dadurch könnten nach Abschluss der Baumaßnahme die 9 gefällten Bäume durch 26 Baumersatzpflanzungen sehr gut ausgeglichen werden. Die Baumschutzkommission sei mehrfach in die Planung einbezogen worden und stimme im Sinne eines zukunftsträchtigen und auf beiden Straßenseiten geplanten Baumbestand zu.